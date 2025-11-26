Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Agro / GANADERÍA

Creció la exportación de ganado en pie desde Uruguay en un año marcado por dos polémicas

El INAC informó que en lo que va de 2025 la exportación de ganado en pie creció 11,4% y si el ritmo no cede puede lograrse un récord

26 de noviembre 2025 - 5:00hs
Exportación de ganado en pie.

Exportación de ganado en pie.

MGAP (archivo)

Este negocio ha sido señalado permanentemente como de alta relevancia por los productores ganaderos, con base en que es una herramienta fundamental cuando los valores en el mercado interno -básicamente los que abonan las industrias frigoríficas- no los conforman.

Este año la exportación de vacunos en pie generó dos momentos de tensión, uno ya ocurrido y otro en pleno suceso.

Más noticias
INIA: estimular la investigación en producción vegetal, una de las prioridades.
AGROPECUARIA

INIA destinará US$ 6 millones para financiar proyectos de investigación y desarrollo

MGAP autorizó el consumo de tres variedades de moluscos bivalvos.
ALIMENTOS

El MGAP rehabilitó la extracción, venta y consumo de productos tradicionales de la actividad pesquera en Rocha

El otro, en pleno desarrollo, es la polémica generada por los 2.901 vacunos trasladados en el buque Spiridon II del puerto de Montevideo al de Bandirma, donde con base en irregularidades el gobierno turco no permitió que sean descargados, por lo cual el barco atracó en Libia con decenas de animales ya muertos y versiones cruzadas sobre las responsabilidades.

El dato

En todo 2024, último ejercicio anual completo, se exportaron 346.940 vacunos en pie, un récord, con un crecimiento de 16,2% con relación a lo embarcado durante 2023 (298.510 cabezas).

Exportación en pie: la lectura del INAC

En los 10 meses iniciales del año en curso los destinos de los bovinos enviados vivos fueron Turquía, Marruecos e Israel.

  • Turquía 237.900 (75,37%)
  • Marruecos 42.122 (13,34%)
  • Israel 34.718 (11%)

Sexo, raza, propósito y edad de los vacunos

Este año se exportaron, del total, 77,8% animales machos y el resto fueron hembras; en 2024 la participación mayoritaria de machos alcanzó al 94,1%.

Con relación al propósito, en 2025 el 62,1% de lo embarcado fue para engorde, el 30,7% para reproducción y el 7,2% para faena; en 2024 lideró engorde con 81,1% seguido por faena con 13,4% y reproducción con 5,5%.

La evaluación estadística del instituto indicó, además, que de enero a octubre de este año el 95% de los animales que partieron desde Uruguay son del segmento ganadería de carne y el 5% del de ganadería de leche; en 2024 el 97,5% fue ganado de carne.

Finalmente, considerando la edad, este año lideró la categoría de menores de un año con el 58,5% seguido por uno a dos años con el 23,8% y por dos a tres años con el 14,5% por citar las tres franjas más relevantes; en 2024 el orden fue igual con el 61%, 27,6% y 9,6%, respectivamente.

Los ingresos

  • 2025: US$ 315,6 millones / promedio 322 kg x cabeza y US$ 3,15/kg
  • 2024: US$ 299,8 millones / promedio 297 kg x cabeza y US$ 2,88/kg
  • 2023: US$ 245,3 millones / promedio 283 kg x cabeza y US$ 2,90/kg
DSC_0096
Concentración de vacunos para ser exportados vivos.

Concentración de vacunos para ser exportados vivos.

Temas:

exportación de ganado en pie Uruguay INAC vacunos

Seguí leyendo

Las más leídas

Salón de clases vacío, imagen ilustrativa. 
EDUCACIÓN

Un nuevo colegio de Montevideo comunicó que cerrará sus puertas en 2026

Diego García en Peñarol
JUSTICIA

Así fue la audiencia en la que condenaron a Diego García: el desmayo del futbolista y cómo sigue el caso con dos posibles apelaciones

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF sacude el mercado: siguen en carrera dos empresas por lote y asegura un mínimo de US$ 216 millones de ingresos por derechos de TV en cuatro años

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos