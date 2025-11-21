Señales de repunte para el precio del ganado en la recta final de la faena de vacunos para la cuota europea

Tras cinco semanas de baja llegó la estabilidad de precios para el ganado gordo, se faena mucho y la carne vacuna vale bastante , con un noviembre que avanza con una oferta de vacunos de pasto limitada y se endurece la pulseada entre industria y productores .

Quienes tiene pasto y no tienen apuro por vender retienen a la espera del cierre de esta ventana de cuota y de un posible efecto rebote en los precios.

“La tendencia me parece alcista para la semana que viene, o por lo menos que la baja paró y hay sostenimiento”, comentó Pablo Sánchez, de escritorio Walter Hugo Abelenda, integrante de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG)).

“Me parece que ahora empezó de nuevo la pelota a estar en la cancha de los productores”, consideró el operador.

Por su parte el operador Carlos Bachino dijo que no le sorprendería que “un efecto rebote” en los precios se vea reflejado en la reunión de la ACG de este lunes.



Eduardo Urgal, director de frigoríficos Pando y San Jacinto, y directivo de la Cámara Uruguaya de la Industria Frigorífica, dijo esta semana que en “un momento de precios fantástico” la industria “no está cómoda”.

En el encuentro “La carne uruguaya: del campo al mundo” organizado por Radio Rural el empresario expresó que la relación de precios “como estamos no es sostenible” y que “alguna variable va a tener que ceder, será el precio del gordo, el precio de la carne”.

Con el efecto alcista de los envíos de cortes enfriados a Europa dentro de la cuota 481, el precio de exportación de la carne vacuna se afirma: en los últimos 30 días alcanzó los US$ 5.492 por tonelada, según datos provisorios de INAC, un nivel que, si bien no alcanza el récord de 2022 que superó los US$ 5.500 /ton, es el valor más alto de los últimos tres años.

El jueves Estados Unidos eliminó el arancel adicional de 40% a la carne vacuna y otros productos de Brasil después de casi cuatro meses, y en los próximos días se verá qué efecto tiene esto en el mercado global.

Faena de vacunos firme y mucho pasto

La faena volvió a situarse holgadamente arriba de los 50 mil vacunos en la última semana (53.779 cabezas), con un alto componente de corral.

En lo que va del segundo semestre hasta el 15 de noviembre la faena vacuna muestra una suba de 7,2% comparado con mismo periodo de 2024. En el acumulado de 2025 el crecimiento es de 6% interanual.

Con la mejor primavera en cuanto a disponibilidad y calidad de pasturas de los últimos cinco años, y lluvias muy bienvenidas en un escenario climático de Niña débil, hay demanda firme en el mercado de reposición. Los últimos ajustes de precios “hacen que los números sean un poco más favorables, y la gente venda lo gordo y compre reposición”, dijo Sánchez.

Algunos corrales han frenado los movimientos, y se estima que retomarán la posición compradora en los próximos días. “Me parece que son estrategias como para comprar algo después, o ver un poco qué pasó con el mercado del gordo”, estimó el consignatario. La exportación en pie sigue activa tanto en terneros, terneras o vaquillonas, a pesar del malestar generado por el buque que quedó varado en las costas de Turquía con 2.900 vacunos, que viene retornando a Uruguay, aunque se aguarda con expectativa que pueda recalar en algún otro puerto.

Cierra una semana donde la oferta moderada de ganado para faena y el interés creciente de consultas por parte de la industria consolidan el escenario de firmeza, a la espera de novedades que llegarían la semana próxima desde China con posibles anuncios de mayores exigencias para las importaciones de carne.