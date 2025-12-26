Google habilita el cambio de direcciones "@gmail.com" por primera vez

Google comenzó a desplegar de forma gradual una función que permitirá a los usuarios cambiar su dirección de correo electrónico incluso si termina en @gmail.com .

Hasta ahora, esta posibilidad estaba limitada a cuentas vinculadas a direcciones externas. Durante años, Google permitió modificar el correo principal solo cuando la cuenta estaba asociada a una dirección que no fuera de Gmail , como cuentas de servicios de correo de terceros. Las direcciones @gmail.com quedaban excluidas de ese cambio.

En su documentación de soporte, Google sostenía que si una cuenta terminaba en @gmail.com “generalmente no se puede cambiar”. Ahora cambiará. La información surge de una actualización en una página de soporte de Google , donde se describe un nuevo proceso para modificar direcciones Gmail, según detectaron usuarios en el grupo de Telegram Google Pixel Hub.

Google indica que la función se encuentra en despliegue progresivo y que llegará gradualmente a todos los usuarios.

Según la explicación publicada, la dirección de correo asociada a una cuenta es la que se utiliza para iniciar sesión en los servicios de Google. Con esta novedad, será posible cambiar una dirección @gmail.com por otra @gmail.com, modificando el nombre de usuario.

Qué cambia para los usuarios y qué limitaciones se aplican

Con la nueva función, los usuarios podrán elegir una nueva dirección Gmail, mientras que la anterior pasará a funcionar como alias dentro de la misma cuenta. Ambas direcciones compartirán la misma bandeja de entrada. Google detalla que los correos enviados a la dirección antigua seguirán llegando normalmente. También será posible iniciar sesión con cualquiera de las dos direcciones en servicios como Gmail, Maps, YouTube, Google Play o Drive.

La empresa aclara que los datos almacenados en la cuenta no se verán afectados. Fotos, mensajes y correos enviados a la dirección original se mantienen sin cambios tras la modificación.

El correo original seguirá siendo propiedad del usuario y no podrá ser utilizado por otra persona. Además, continuará disponible como dirección de envío de correos electrónicos.

Existen restricciones importantes tras realizar el cambio. Google indica que no se podrá modificar ni eliminar la nueva dirección durante 12 meses.

Cada cuenta podrá cambiar su dirección @gmail.com hasta tres veces, lo que habilita un total de cuatro direcciones asociadas a la misma cuenta a lo largo del tiempo.

La compañía advierte que la dirección antigua puede seguir apareciendo en algunos casos. Por ejemplo, eventos de Google Calendar creados antes del cambio podrían no reflejar de inmediato la nueva dirección.