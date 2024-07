Copa América 2024: José Luis Chilavert y Javier Castrilli salieron en defensa de Uruguay y atacaron a la Conmebol

La defensa de Marcelo Bielsa de los jugadores de la selección de Uruguay

Luego de esto, el técnico celeste, Marcelo Bielsa, salió en defensa de sus futbolistas en la conferencia de prensa posterior a los hechos.

Como informó Referí, entre otras cosas, Bielsa dijo: "El motivo que provoca una reacción, es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. ¡¿Cómo me pueden preguntar si estoy preocupado porque los vayan a sancionar cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque no se cuidaron bien a las familias!".

Y añadió: "Lo único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado o una reacción violenta, lo primero que tiene que ver, es a qué responde la reacción. Lo único que me importa es que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a su esposa a un bebé, que haya un procedimiento para que no suceda. ¡¿Tengo que hablar yo de este tema?!".

Chilavert y Castrilli, a favor de la selección de Uruguay y contra la Conmebol

Luego de los desmanes y la pobrísima organización que hubo este domingo en la final de la Copa América 2024, en la que hubo desmayos, roturas y detenidos, hubo voces de renombre que atacaron a la Conmebol.

El inicio del partido se demoró 82 minutos mientras no se sabía qué hacer con la gente que se agolpaba en los portones del Hard Rock Stadium.

Uno de ellos fue el exjugador de Peñarol y de la selección paraguaya, el arquero José Luis Chilavert.

El exfubolista posteó en su cuenta de X (ex Twitter): “Otro fracaso más de la Corrupbol”.

Y añadió: “Y estos personajes nefastos quieren sancionar a los jugadores uruguayos y a su DT. Vergüenza mundial”.

@fifacom_es @FIFAcom @CopaAmerica Otro fracaso más de la Corrupbol y estos personajes nefastos quieren sancionar a los jugadores Uruguayos y a su DT.Verguenza mundial. pic.twitter.com/0IhMDMMLbx — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 15, 2024

Por su parte, el exárbitro argentino Javier Castrilli, fue por el mismo camino, atacando a la Conmebol y defendiendo a los futbolistas celestes.

"Desastroso Conmebol...!!! Ni un cumpleaños de 15 pueden organizar...!!!”, comenzó escribiendo.

Y añadió: “Conmebol, ¿ahora con qué cara vas a suspender a Núñez y a Giménez?”.