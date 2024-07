Uno por uno de Uruguay vs Brasil en la Copa América 2024: el alma de Ronald Araujo y de Fede Valverde, el corazón de todo el equipo y las manos de Rochet

20240706 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - BRA Uruguay's players pose for pictures ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada on July 6, 2024. Robyn

Sergio Rochet: siempre seguro en el arco, pero tuvo dificultades para salir con la pelota en los pies, entonces a Uruguay le faltó claridad para jugar desde el fondo. A los 34 minutos, con impresionante atajada, le sacó un gol a Rafinha en un mano a mano con el delantero brasileño, y a los 47 le volvió a tapar un gol a Raphina.

Endrick y Sergio Rochet Foto: Frederic J. Brown / AFP

Nahitan Nández: siguió a Rodrygo por toda la cancha de Uruguay y en algún momento apareció jugando por izquierda. Hizo un cierre perfecto a los 28 minutos, luego que un error de Viña pudo costarle el gol a los celestes.

Ronald Araujo: estaba jugando un partidazo cuando a los 30 minutos sufrió una lesión en el posterior de la pierna derecha. En esa media hora defendió como siempre, corrió todas e intimidó a Endrick defendiendo fuerte y a los 15 minutos con un pechazo que lo mandó al césped. Una enorme pérdida para los celestes.

Ronald Araujo sufre una lesión

Mathías Olivera: jugó un gran primer tiempo y en el final realizó un cierre perfecto. Gran despliegue defensivo. En el inicio del segundo tiempo, con la salida de Viña por lesión, pasó a jugar en el lateral izquierdo.

Raphinha y Matías Viña Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Matías Viña: a los 28 devolvió mal una pelota al medio, y su error dejó a Endrick de cara al gol. De todas formas, completó un primer tiempo en donde completó una gran gestión. Terminó lesionado el primer tiempo y no salió a jugar el segundo período.

Federico Valverde: nuevamente llevó la cinta de capitán. Comenzó jugando como volante por derecha, por delante de Ugarte y a las espaldas de los tres delanteros. Apareció más adelantado en el campo que ante Panamá y Bolivia, cuando conformó el doble cinco con el volante de PSG. En el primer tiempo hizo un cierre, luego de correr toda la cancha, que emocionó. A los 47 minutos le quedó una pelota fuera del área y sacó un tremendo derechazo que detuvo Alisson.

Manuel Ugarte: se plantó delante de la línea defensiva como volante tapón. Buscó con un remate desde afuera del área. Fue un león. A los 51 minutos fue amonestado por cortar el juego con la mano, cuando Endrick se iba hacia el ataque a sus espaldas.

Eder Militao y Nicolás De La Cruz Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Nicolás de la Cruz: jugó por delante de Ugarte, a la izquierda. Dueño de todas las pelotas quietas porque le pega al balón como pocos en la selección. Le cambió el ritmo una y otra vez a cada ataque de Uruguay.

Facundo Pellistri: lo castigaron duro y el árbitro permitió que cada vez que encaraba lo detuvieran con infracción. Empezó muy bien.

Darwin Núñez: a los 34 minutos se perdió un gol dentro del área chica. Le llegaron pocas pelotas.

Danilo y Darwin Núñez Foto: Robyn Beck / AFP

Maximiliano Araújo: tuvo un duelo con Danilo en el que ganó y perdió. Los brasileños tenían bien estudiados sus movimientos y lo anticiparon en varias ocasiones o lo cortaron con falta cuando pretendió acelerar hacia el área.

Josema Giménez: ingresó a los 31 minutos por el lesionado Ronald Araujo. Jugó como zaguero derecho.

Raphinha y José María Giménez Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Sebastián Cáceres: ingresó a los 45 minutos por el lesionado Viña. Pasó a jugar como zaguero izquierdo, en el lugar que estaba actuando Olivera.