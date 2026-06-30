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¿Se puede escapar de las propuestas infantiles en vacaciones de julio? Sí, y estas son algunas posibilidades

Una serie de propuestas culturales para aquellos adultos que quieran escapar de las aglomeraciones infantiles en estos días de vacaciones de julio

30 de junio de 2026 5:00 hs
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Sam Raimi sigue explotando el redituable universo de Evil Dead, pero además sigue haciéndolo con directores competentes y películas que valen la pena si uno es seguidor de historias donde la sangre corre en abundancia y las amputaciones se cuentan a granel. En esta secuela de la muy estimable Evil Dead Rise, los deadite infernales se ensañan con una pobre mujer que busca consuelo en una poco recomendable cabaña en el bosque luego de la muerte de su marido.

Gioia Mia

Esta película italiana cuenta la historia de Nico, un niño de once años adicto a las pantallas, obligado a pasar el verano en Sicilia con su tía abuela Gela, una anciana devota y tradicional. Al descubrir que en la vieja casa no hay señal de Wifi, el protagonista debe enfrentar el aburrimiento, conectarse con la realidad y descubrir los misterios familiares que oculta el lugar.

Música

Niño Gutiérre

Posmilonga, cerveza y calor del bueno. Niño Gutiérre, el proyecto de Agustín Rodríguez, lleva adelante el ciclo Código Rural en la cervecería Punto Rojo. El próximo encuentro, la sección quinta, será el 10 de julio desde las 21:00.

Eté y Los Problems

Después de un show aniversario en el Teatro de Verano, Eté y Los Problems vuelve a la Sala del Museo con un concierto que recorre 20 años de canciones. El show será el sábado 11 de julio a las 20:00, y si no pudiste ir a ver a Niño Gutiérre el día anterior no te preocupes porque abrirá el concierto.

Ibarburu

Nicolás Ibarburu hará un repaso de los temas de los tres discos –Anfibio, Casa Rodante y La Ruta de la Seda– junto a Marcos Messina en el bajo, Martín Ibarburu en batería y su hermano Agustín en el teclado. Pero además, promete presentar temas nuevos a estrenar. Será el 9 de julio en la Sala Rondeau a las 21:00.

Papina De Palma en el Planetario

Papina De Palma lleva sus canciones al Planetario de Montevideo junto a Guillermo del Castillo con las visuales de Renata Sienra sobre el domo astronómico. Son pocas entradas, pero varios días: entre el martes 7 y el viernes 10 de julio a las 20:00 se podrá recorrer el repertorio de la cantautora uruguaya.

Samba do Marcio

Al rededor de un escenario circular, los uruguayos cantan los clásicos de la música brasileña. Samba do Marcio es una roda de samba hecha por uruguayos que interpretan los grandes éxitos del género e invitados sorpresa. Por allí han pasado figuras de la música uruguaya como Luana, Matías Valdez, Florencia Núñez o Miriam Britos. Este mes no será la excepción, será el próximo jueves 16 de julio a las 20:00.

Artes escénicas

Tócame con amor

El Ballet Nacional del Sodre propone un díptico de obras que dialogan entre sí: Tócame y Con amor. En palabras de la compañía, la experiencia trabaja "nuevos lenguajes que desafían lo clásico elevando cuerpos y mentes a lugares inimaginados". En la primera, la coreografía es de Ricardo Amarante, la música de Sergei Rachmaninoff y la ejecución en vivo de la partitura está a cargo del pianista Esteban Urtiaga; en la segunda, la coreografía es de David Jonathan, la música de Robert Schumann, ejecutada por el Conjunto Nacional de Música de Cámara. Del 10 al 19 de julio, a las 17 y a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre.

A Chorus Line

Ganador de nueve premios Tony (incluidos mejor musical, mejor música original y mejor libreto) y del Premio Pulitzer de Drama, A Chorus Line se estrenó en Broadway en 1975 y llega al escenario del Solís a partir del viernes 3 de julio. Ideado, coreografiado y dirigido por Michael Bennett, el espectáculo se basó en un proceso de taller que el propio director creó, a partir del cual recopiló historias reales que luego llevó a escena, y recorre la historia de diecisiete artistas que participan en una audición y se enfrentan a la posibilidad de quedar o no en un elenco profesional. Son 25 actores en escena, en uno de los espectáculos potentes de mitad de año. Del 3 al 5 y del 10 al 12 de julio, a las 20.30 horas en el Teatro Solís.

El perro del hortelano

Una de las comedias más emblemáticas de Lope de Vega y el Siglo de Oro español tiene una versión actualizada en El Galpón durante julio. "Un espacio vacío, el verso, un músico y el cuerpo de los actores, serán nuestras herramientas para intentar jugar esta historia con energía y belleza, sin ilustrar la obra sino intentado dialogar con ella, traerla al presente y hacerla vibrar con lo que somos hoy”, indica en el texto de la obra su director, Chepe Irisity. Las funciones son del 3 al 5 y del 10 al 12 de julio a las 20.30 los viernes y sábados, y a las 19 los domingos.

Ainara de Gernika

Luego de una gira por el País Vasco se repone esta obra dirigida por Sandra Massera, que parte de un momento preciso: a las cuatro y veinte de la tarde del 26 de abril de 1937, la casa de Ainara salta por los aires durante el bombardeo de la localidad de Gernika. "Esta es la historia de una mujer que nos cuenta su experiencia de ese día cuando tenía doce años, el exilio, su militancia anti franquista y la llegada a un lugar donde esperaba por fin encontrar un poco de paz: el Uruguay de los años setenta". Las funciones van todos los viernes de julio a las 20.30 en El Galpón.

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