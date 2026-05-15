De vender rifas a los podios: las ciclistas uruguayas Luciana Wynants y Paola Silva Wynants, entrenadas por el olímpico Milton Wynants, ganaron medallas en la Copa Pista UCI de Chile

Luego de hacer beneficios y rifas para lograr fondos, las ciclistas uruguayas Luciana Wynants y Paola Silva Wynants ganaron medallas en la Copa Pista UCI de Chile, que se celebra por estos días en el país trasandino.

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Ambas pedalistas, que son primas, son entrenadas por el medallista olímpico en pista Milton Wynants , quien es padre de Luciana.

La dupla celeste oriunda de Paysandú conquistó este jueves la medalla de bronce en la prueba de Madison que se corrió en el Velódromo Parque Peñalolén de Santiago, por detrás de la dupla de Trinidad y Tobago y de una compuesta por Canadá y Chile.

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Paola Silva Wynants y Luciana Wynants con su medalla de bronce en Madison en la Copa Pista UCI de Chile Paola Silva Wynants y Luciana Wynants con su medalla de bronce en Madison en la Copa Pista UCI de Chile

Además, Paola fue medalla de plata en la prueba de eliminación, por detrás de Teniel Campbell de Trinidad y Tobago, mientras que Luciana fue 7ª.

Paola Silva Wynants con su medalla de plata en la Copa Pista UCI de Chile Paola Silva Wynants con su medalla de plata en la Copa Pista UCI de Chile

Las dos ciclistas, que en ruta corren para Armonía Cycles, habían hecho una campaña benéfica en sus redes sociales para lograr fondos que le permitan competir en Chile y asistir a las próximas competencias en Perú y Paraguay.

En estas pruebas buscan sumar puntos en el ranking UCI que les permitan clasificar a los Juegos Odesur.

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El hijo de Milton y sus primeras experiencias

El equipo uruguayo que corre en Chile también cuenta con representantes masculinos: Iván Wynants, quien está comenzando en las pistas, Juan Sebastián Toledo y Juan Millot.

Lo que dijo Wynants sobre Thomas Silva en el Giro de Italia

El medallista olímpico uruguayo Milton Wynants aseguró el pasado sábado que la victoria de Guillermo Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia "es algo histórico" y lo puso en lo alto de las gestas de ese deporte en el país sudamericano.

"Es algo histórico en el ciclismo uruguayo. Es algo muy emocionante. Es admirable lo que acaba de conseguir", dijo a la Agencia EFE el exciclista, quien conquistó la medalla de plata en la prueba Carrera por Puntos de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

The dog of XDS Astana Team Uruguayan rider Guillermo Silva, wearing the overall leader's pink jersey (Maglia Rosa), is being held on a leash during the presentation prior the 4th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Catanza Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia Foto: AFP

Asimismo, destacó que Silva ha demostrado su buen nivel no solo en el Giro que comenzó este viernes sino también a lo largo de su carrera.

"Está puntero en el giro de Italia, no es poca cosa. Creo que pueden venir muchas más alegrías para él y para todos los uruguayos", remarcó Wynants, quien añadió que coloca dicho logro en lo más alto del ciclismo uruguayo.