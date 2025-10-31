Dólar
COPA SUDAMERICANA

Copa Sudamericana: Lanús es finalista tras eliminar a la U de Chile, en un partido que tuvo un final caliente

Lanús venció 1-0 a la U de Chile en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana y accedió a la final, que jugará con Atlético Mineiro

31 de octubre 2025 - 9:08hs
ESPN

Lanús selló su clasificación a la final de la Copa Sudamericana luego de imponerse 1-0 a la U de Chile en La Fortaleza, con un resultado global de 3-2 a favor del elenco argentino, en un final de partido caliente y en el que los jugadores protagonizaron un escándalo con tumultos, empujones y golpes.

Una vez que el árbitro marcó el final del partido y Lanús clasificó a la final, automáticamente varios jugadores de la U de Chile fueron a buscar a Carlos "Cali" Izquierdoz y de a poco el resto de futbolistas se fueron sumando al tumulto, hasta que lo ánimos comenzaron a caldearse mucho más y se perdió el control.

Los incidentes entre Lanús y la U de Chile

Lo cierto es que el final del partido fue picante, sobre todo después de un trámite que contó con dos goles anulados -uno por lado- y una polémica mano de Eduardo Salvio en la jugada previa al tanto de Rodrigo Castillo que le dio la clasificación a Lanús y que no fue sancionada por el árbitro. Así, los ánimos estaban caldeados de cara al cierre del encuentro.

Lanús y U de Chile
Lanús clasificó a la final de la Copa Sudamericana

Lanús clasificó a la final de la Copa Sudamericana

Mientras los hinchas celebraban el final del partido, los jugadores en el campo de juego comenzaban con los empujones. El arquero del Granate, Nahuel Losada, tomó del cuello a un jugador chileno, mientras que Leandro Fernández era frenado por sus compañeros ante sus intentos de pelearse con los rivales.

Gabriel Teixeira, de Atlético Mineiro, celebra el pase a la final de la Copa Sudamericana
MIRÁ EL VIDEO

Con un gol insólito, Atlético Mineiro le ganó 3-1 a Independiente del Valle y es el primer finalista de la Copa Sudamericana

Así se veía a la distancia el Cilindro con el recibimiento de Racing
COPA LIBERTADORES

Video: el increíble recibimiento de la hinchada de Racing antes del partido con Flamengo, que pasó a la final de la Copa Libertadores

"Vení, cagón", se vio que decía Leandro Fernández, delantero argentino del conjunto chileno, aunque las cámaras no mostraron hacia quién iba dirigido el mensaje.

Afortunadamente, si bien fue un intenso cierre de la partido, la situación pudo haber sido mucho peor y no pasó a mayores y, tras unos minutos de tensión, los chilenos se retiraron y los argentinos se dedicaron a festejar.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana será Lanús ante Atlético Mineiro, quién eliminó en semifinales a Independiente del Valle, y se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

Copa Sudamericana Lanús U de Chile Atlético Mineiro

