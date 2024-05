Develaron los salarios la MLS: Luis Suárez no es el uruguayo que tiene el sueldo más alto

Según la MLSPA, Messi recibe un sueldo base anual de US$ 12 millones , que llega a los US$ 20.446.667 si se consideran compensaciones adicionales. No solo es el que más gana en su club, Inter Miami, sino en toda la Major League Soccer.

El segundo lugar en el plantel de las Garzas es para el español Sergio Busquets, que tiene un salario de US$ 8.774.996.

Inter Miami vs DC United: día, hora y dónde ver a Luis Suárez por la Major League Soccer

Le siguen el uruguayo Luis Suárez y su compañero Jordi Alba, quienes reciben un total de US$ 1,5 millones cada uno. En el caso de Suárez, firmó un contrato por un solo año, con opción a ser ampliado otro más.

A nivel general, después de Messi figura el italiano Lorenzo Insigne, figura del Toronto FC, con US$ 15.400.000. Tercero es Busquets y le siguen el suizo Xherdan Shaqiri jugador del Chicago Fire (US$ 8.153,000).

En el quinto lugar se encuentra el argentino Sebastián Driussi, con un ingreso total de US$ 6.722.500 en el Austin FC, de los cuales 4,5 millones corresponden al salario anual.

Diego Rossi y Facundo Torres ganan más que Luis Suárez

Diego Rossi del Columbus Crew, cuyo contrato es hasta 2026 con opción a uno más, tiene un salario base de US$ 2.675.000 y una compensación garantizada de US$ 3.376.827.

suarez.jpg Luis Suárez y Facundo Torres

Jonathan Rodríguez, que llegó este año a Portland Timbers y firmó por tres temporadas, tiene un salario base de US$ 1.775.000 y una compensación de US$ 2.627.500.

Facundo Torres, de Orlando City, también con contrato hasta fines de 2026 con opción, tiene un salario base más alto que el de Luis Suárez, ya que gana US$ 1,560.000 se salario base y US$ 1.812.400 de compensación; mientras que su compañero de equipo, Nicolás Lodeiro, cobra US$ 800.000.

Diego Fagúndez, de los LA Galaxy, tiene un salario de US$ 1.250.000 y una compensación de US$ 1.310.000.

El salario base de Santiago Rodríguez, de New York City, es de US$ 1.200.000 y la compensación de US$ 1.331.333.

Mathías Laborda, del Vancouver Whitecaps, tiene un salario base de US$ 800.000 y una compensación garantizada de US$ 943.625.

Mathías Cóccaro, del Montréal, recibe una compensación de US$ 888.000, y el salario de Kike Olivera, de Los Ángeles FC es de US$ 680.000.

El Pelado Martín Cáceres, tiene un salario en LA Galaxy de US$ 600.000.