Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / CHILE

Eduardo Vargas volvió al gol en el Nacional y pidió disculpas a los hinchas; mirá por qué y su mensaje

"Me tocó volver anotar un gol y jugar contra el equipo de mis amores, fue todo muy emocionante", señaló

18 de agosto 2025 - 13:47hs

Gol y festejo de Eduardo Vargas para Audax Italiano ante la U de Chile

TNT Sports

Eduardo Vargas, el delantero chileno que jugó el primer semestre del año en Nacional, marcó su primer gol tras dejar a los tricolores y en su regreso al fútbol chileno, donde defiende a Audax Italiano.

Gol y festejo de Eduardo Vargas para Audax Italiano ante la U de Chile
Gol y festejo de Eduardo Vargas para Audax Italiano ante la U de Chile

Gol y festejo de Eduardo Vargas para Audax Italiano ante la U de Chile

El atacante fue uno de los jugadores que anotó para su equipo en la victoria 3-1 ante Universidad de Chile, encuentro jugador este domingo en el Estadio Nacional de Santiago, el histórico escenario al que volvió Vargas.

La U flaqueó ante los itálicos, que con el triunfo escaló al tercer lugar de la tabla y quedó a un punto de los azules con 37 unidades, en un partido en el que Vargas marcó el primer gol en su regreso a la Liga chilena y ante su antiguo club.

Eduardo Vargas marca su segundo gol en Nacional, esta vez ante Cerro por el Torneo Apertura.jpeg
Eduardo Vargas marca su segundo gol desde que llegó a Nacional

Eduardo Vargas marca su segundo gol desde que llegó a Nacional

Por ese motivo, el delantero pidió disculpas a los hinchas de la U, con un gesto tras anotar y luego con un mensaje.

Eduardo Vargas marca su segundo gol desde que llegó a Nacional
FÚTBOL INTERNACIONAL

Eduardo Vargas ya tiene equipo en Chile tras su salida de Nacional, vuelve a su país después de 14 años y le pidió disculpas a uno de los clubes grandes

Eduardo Vargas en su debut en Audax Italiano
CHILE

El ex Nacional Eduardo Vargas tuvo su debut en Chile, mientras siguen las repercusiones por su pase caído a la "U" que derivó en su llegada a Audax; mirá cómo le fue

“¡Hoy fue un día especial! Volví a jugar al Nacional. Me tocó volver anotar un gol y jugar contra el equipo de mis Amores, fue todo muy emocionante y mucho más especial de como lo imaginé… Quiero agradecer al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado… ¡A la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen más grande al club! Gran esfuerzo en equipo. ObrigadoDeus”, señaló.

Temas:

Eduardo Vargas Chile

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El pequeño Agustín Dos Santos
NACIONAL

El niño que cumplió el sueño de debutar en la Primera de Nacional; mirá la foto y el comentario de un extricolor

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
PEÑAROL

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires, con un "reto" de la azafata a uno de los futbolistas; mirá el video del viaje al partido ante Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos