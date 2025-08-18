Eduardo Vargas volvió al gol en el Nacional y pidió disculpas a los hinchas; mirá por qué y su mensaje

Gol y festejo de Eduardo Vargas para Audax Italiano ante la U de Chile TNT Sports

Eduardo Vargas, el delantero chileno que jugó el primer semestre del año en Nacional, marcó su primer gol tras dejar a los tricolores y en su regreso al fútbol chileno, donde defiende a Audax Italiano.

Gol y festejo de Eduardo Vargas para Audax Italiano ante la U de Chile Gol y festejo de Eduardo Vargas para Audax Italiano ante la U de Chile Instagram Eduardo Vargas El atacante fue uno de los jugadores que anotó para su equipo en la victoria 3-1 ante Universidad de Chile, encuentro jugador este domingo en el Estadio Nacional de Santiago, el histórico escenario al que volvió Vargas.

La U flaqueó ante los itálicos, que con el triunfo escaló al tercer lugar de la tabla y quedó a un punto de los azules con 37 unidades, en un partido en el que Vargas marcó el primer gol en su regreso a la Liga chilena y ante su antiguo club.

Eduardo Vargas marca su segundo gol en Nacional, esta vez ante Cerro por el Torneo Apertura.jpeg Eduardo Vargas marca su segundo gol desde que llegó a Nacional FOTO: @NACIONAL Por ese motivo, el delantero pidió disculpas a los hinchas de la U, con un gesto tras anotar y luego con un mensaje.

“¡Hoy fue un día especial! Volví a jugar al Nacional. Me tocó volver anotar un gol y jugar contra el equipo de mis Amores, fue todo muy emocionante y mucho más especial de como lo imaginé… Quiero agradecer al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado… ¡A la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen más grande al club! Gran esfuerzo en equipo. ObrigadoDeus”, señaló.