El Barcelona estrenó el nuevo Camp Nou con un entrenamiento a puertas abiertas, y Ronald Araujo se emocionó: "Será muy lindo volver a jugar aquí"

"Todo el mundo sabe lo que es este estadio, lo que impone. Había compañeros que todavía no han jugado acá", dijo el defensor uruguayo

7 de noviembre 2025 - 14:13hs
Ronald Araujo saliendo a la cancha para el primer entrenamiento en el nuevo Camp Nou

Ronald Araujo saliendo a la cancha para el primer entrenamiento en el nuevo Camp Nou

El Barcelona volvió a pisar el nuevo Spotify Camp Nou este viernes, con un entrenamiento a puertas abiertas que sirvió como estreno tras más de dos años de obras. El uruguayo Ronald Araujo, uno de los capitanes del Culé, se emocionó al volver a pisar el césped del estadio.

"Ha sido una emoción tremenda volver al Camp Nou, ver como está, está divino, será muy lindo volver a jugar aquí con nuestra gente", expresó Araujo, quien reconoció que se sintió "un poco emocionado" al volver al Camp Nou y ver a las más de 22.000 personas que acompañaron el entrenamiento.

"Todo el mundo sabe lo que es este estadio, lo que impone... Había compañeros que todavía no han jugado acá. Estamos muy contentos por cómo está quedando y deseando volver", expresó el defensor uruguayo.

De hecho, de los jugadores que participaron en el entrenamiento, ocho de ellos se estrenaban como jugadores del Barça en el nuevo estadio: Cubarsí, Fermín, Joan García, Bernal, Roony Bardghi, Gerard Martín, Casadó y Dani Olmo.

Barcelona
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Ronald Araujo no se salvó de las críticas de un frágil Barcelona que rescató un punto ante Brujas por Champions por un polémico fallo del juez

Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26
URUGUAYOS

Ronald Araujo como 9: el llamativo pedido de un periodista, quien consideró que el uruguayo "tiene todo" para ser "descomunal" en esa posición en Barcelona; mirá el video

Araujo valoró que los seguidores del Barcelona "nunca defraudan", y valoró "la motivación" que dio ver a tanta gente en el entrenamiento.

Barcelona espera estrenar su nuevo estadio, que podrá albergar 105.000 espectadores, en el partido contra el Athletic Club de Bilbao del 22 de noviembre, y si no llega para esa fecha contra el Alavés, una semana después.

Según se puede ver en las imágenes compartidas por el Barcelona en sus redes sociales, la construcción no está terminada. Las obras continúan en la tercera bandeja del estadio, y tampoco se comenzó con el nuevo techo que tendrá el recinto.

El último partido en el viejo Camp Nou se disputó el 23 de mayo de 2023, con una victoria del Barcelona por 3-0 contra el Mallorca. Desde entonces el equipo ha jugado la mayoría de sus partidos de local en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Montjuic), y algunos encuentros en el Estadi Johan Cruyff, en el que juegan las juveniles del club.

