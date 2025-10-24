Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Ronald Araujo de 9: el llamativo pedido de un periodista, quien consideró que el uruguayo "tiene todo" para ser "descomunal" en esa posición en Barcelona; mirá el video

Un periodista español pidió que el zaguero uruguayo Ronald Araujo juegue de delantero, en la posición de 9, en FC Barcelona; mirá el video

24 de octubre 2025 - 8:34hs

Ronald Araujo de 9: el llamativo pedido de un periodista español

Un periodista español pidió que el zaguero uruguayo Ronald Araujo juegue de delantero, en la posición de 9, en FC Barcelona, luego de que días atrás marcara un gol para los catalanes tras culminar jugando en esa posición.

Gol Araujo

Al límite, con 1-1, en el minuto 92 y 26 segundos, remachó desde el suelo, con la derecha, nada fácil, para poner el 2-1. El encuentro acabó 2 minutos y 27 segundos después.

Tras ese partido y ese gol, el periodista deportivo español Albert Lesán pidió que el uruguayo juegue en esa posición, en la que los catalanes no cuentan actualmente con Robert Lewandoswki, lesionado.

ronald araujo se vistio de heroe: ingreso como delantero y marco el gol agonico del triunfo para barcelona ante girona; mira el video
FÚTBOL ESPAÑOL

Ronald Araujo se vistió de héroe: ingresó como delantero y marcó el gol agónico del triunfo para Barcelona ante Girona; mirá el video

La reacción de Maxi Araújo al ver la roja de Rade Obrenovic 
LIGA DE CAMPEONES

La insólita tarjeta roja que le sacaron a Maximiliano Araújo, a quien lo salvó el VAR tras revisar la jugada; mirá el video

Araujo

“Veo a Araujo jugando de 9”, dijo Lesán en un video que se ha viralizado en las redes.

“El Barça ahora necesita un 9, ya lo tienes. Araujo tiene todas las condiciones para ser un 9 descomunal. Y ahora me diráis que estoy loco y tal. Cuando lleve nueve goles jugando de 9 me lo decís. Araujo no es un Alexanco para jugar unos minutos de 9, no. Araujo puede ser un 9 porque toda la vida ha jugado de 9. Es alto, es rápido, cae bien a bandas. El gol lo metió con el pie, no lo metió con la cabeza. Remata bien, aguanta la posición, fija los centrales... O sea, lo tiene todo”, agregó el periodista.

En su argumentación, señaló: “Para ser el recambio que necesitamos, para mí es mejor 9 que Ferrán (Torres), para mí el mejor 9 de la plantilla es Ronald Araujo”.

“ Y no lo digo por oportunismo del gol, lo dije en la retransmisión de Forza Barça y si no escucháis Gran Vía Radio. Lo dije, Araujo de 9”, concluyó.

Temas:

Ronald Araujo Barcelona

Seguí leyendo

Las más leídas

Javier Cabrera y Christian Oliva
FÚTBOL URUGUAYO

Así están las tablas de posiciones tras el fallo del TAS: las chances de Nacional en el Clausura y de Peñarol en la Anual luego de la resolución en Suiza

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

Juan Pedro Damiani se defendió tras sus expresiones sobre el interés de Boca Juniors por Diego Aguirre: Es una estupidez
PEÑAROL

Juan Pedro Damiani se defendió tras sus expresiones sobre el interés de Boca Juniors por Diego Aguirre: "Es una estupidez"

Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional
LIGA AUF URUGUAYA

El TAS dio un fuerte mensaje, respaldó a los tribunales de la AUF y brindó un llamado de atención para los reclamos de Nacional y de Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos