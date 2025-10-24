Ronald Araujo de 9: el llamativo pedido de un periodista, quien consideró que el uruguayo "tiene todo" para ser "descomunal" en esa posición en Barcelona; mirá el video

Un periodista español pidió que el zaguero uruguayo Ronald Araujo juegue de delantero, en la posición de 9, en FC Barcelona, luego de que días atrás marcara un gol para los catalanes tras culminar jugando en esa posición.

El defensa de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa firmó un triunfo valiosísimo de Barcelona ante Girona por LaLiga de España el pasado fin de semana .

Al límite, con 1-1, en el minuto 92 y 26 segundos, remachó desde el suelo, con la derecha, nada fácil, para poner el 2-1. El encuentro acabó 2 minutos y 27 segundos después.

Tras ese partido y ese gol, el periodista deportivo español Albert Lesán pidió que el uruguayo juegue en esa posición, en la que los catalanes no cuentan actualmente con Robert Lewandoswki, lesionado.

Araujo FC Barcelona

“Veo a Araujo jugando de 9”, dijo Lesán en un video que se ha viralizado en las redes.

“El Barça ahora necesita un 9, ya lo tienes. Araujo tiene todas las condiciones para ser un 9 descomunal. Y ahora me diráis que estoy loco y tal. Cuando lleve nueve goles jugando de 9 me lo decís. Araujo no es un Alexanco para jugar unos minutos de 9, no. Araujo puede ser un 9 porque toda la vida ha jugado de 9. Es alto, es rápido, cae bien a bandas. El gol lo metió con el pie, no lo metió con la cabeza. Remata bien, aguanta la posición, fija los centrales... O sea, lo tiene todo”, agregó el periodista.

En su argumentación, señaló: “Para ser el recambio que necesitamos, para mí es mejor 9 que Ferrán (Torres), para mí el mejor 9 de la plantilla es Ronald Araujo”.

“ Y no lo digo por oportunismo del gol, lo dije en la retransmisión de Forza Barça y si no escucháis Gran Vía Radio. Lo dije, Araujo de 9”, concluyó.