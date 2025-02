El jugador de la selección de Uruguay y ex Nacional que fue presentado en Palmeiras y mandó un mensaje a quienes cuestionaron su contratación

En su presentación, Emiliano Martínez se refirió a los cuestionamientos de parte de hinchas de Palmeiras que desconfiaron de su contratación.

“Lo tomo como algo que forma parte de esto. Es parte de un equipo gigantesco como el Palmeiras. Puede haber algunas personas que estén a favor y otras en contra de la contratación. Tengo que hacer mi historia. Haré lo mejor que pueda para mantener la confianza”, señaló.

Sobre su paso por Bragantino, dijo que no fue una buena experiencia, pero valoró el crecimiento que tuvo en Midtjylland.

“En mi paso por Bragantino sufrí una lesión que me costó estar mucho tiempo afuera, no tuve muchos partidos. Luego me fui a Europa y ese fue mi mayor crecimiento. Crecí mucho allí. Me siento preparado para defender a Palmeiras”, afirmó.

Además, señaló que otro de los motivos por los que eligió llegar a Palmeiras fue tener una mejor vidriera para la selección uruguaya.

“Es es otra cosa por la que elegía a Palmeiras. Sé cómo es el Campeonato Brasileño, tenemos Libertadores y Mundial de Clubes. Es bueno para prepararme para la selección”, dijo.

Palmeiras de Brasil anunció el viernes 24 de enero la contratación del internacional uruguayo Emiliano Martínez, procedente del Midtjylland danés, como refuerzo para la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes de 2025.

El mediocampista de 25 años, "una de las revelaciones más recientes del fútbol uruguayo y que destacó en el Midtjylland", firmó un contrato por cinco temporadas, hasta el final de 2029, informó el club en un comunicado.

"Estoy muy feliz de estar aquí, de llegar a un acuerdo para jugar en este club gigantesco", celebró el volante, citado en la nota.

El 'Verdão' pagó 7,5 millones de dólares por el pase del centrocampista de primera línea, según la prensa brasileña y uruguaya.

Martínez llega al cuadro esmeralda después de dos temporadas y media en el Midtjylland, donde tuvo una participación destacada en la conquista del título de la liga danesa de 2024.

El mediocampista fue descubierto por Nacional y luego pasó por el Red Bull Bragantino de Brasil, antes de dar el salto al balompié europeo en 2022.

Uruguay's midfielder Emiliano Martínez (L) and Venezuela's midfielder Cristian Casseres fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Uruguay at the Monumental stadium in Maturin, Venezuel

Emiliano Martínez de la selección de Uruguay ante Cristian Casseres de Venezuela

FOTO: AFP