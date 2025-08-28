El tierno gesto de Lionel Messi con sus hijos en el festejo de gol de Inter Miami: mirá el video

Lionel Messi fue la gran figura del encuentro en el que Inter Miami venció 3-1 a Orlando City y se clasificó a la final de la Leagues Cup , torneo que conquistó en 2023. En uno de sus dos goles, el argentino tuvo un tierno gesto con sus hijos.

Más allá del marcador, la imagen más destacada de la noche fue el emotivo abrazo del astro argentino con sus hijos en la tribuna VIP del Chase Stadium tras su segundo gol cerca del final, un gesto que reflejó la importancia que tuvo para Messi poder volver a jugar tras una molestia física.

El delantero de 38 años igualó el marcador para su equipo con un penal y amplió la ventaja con una jugada colectiva junto a Jordi Alba , uno de sus históricos compañeros en la etapa en Barcelona .

Tras ese segundo gol, a solo dos minutos del final, el número 10 celebró primero con sus compañeros y luego se dirigió al sector del recinto donde lo esperaban sus hijos Thiago , Mateo y Ciro para fundirse en un abrazo emotivo y celebrarlo con ellos.

Festejo Messi con los hijos El festejo de Lionel Messi con sus hijos AFP

En abril, durante un encuentro ante Los Angeles FC, Messi ya había compartido un momento similar con su familia, marcando el valor sentimental que experimenta en la etapa final de su carrera en los Estados Unidos.

El equipo dirigido por Javier Mascherano afronta la Leagues Cup como su última oportunidad de conquistar un título internacional este año, tras las eliminaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf y en el Mundial de Clubes.

Desde la llegada de Messi en el verano de 2023, el club sumó la Leagues Cup de ese año y el Supporters’ Shield de la MLS en 2024, y ahora busca ampliar su palmarés conquistando nuevamente el primer trofeo.