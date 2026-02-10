Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2030

Mundial 2030: estiman que generará € 5.000 millones para cada uno de los tres países organizadores

El torneo que se organizará por primera vez en dos continentes y por tres países, tendrá además partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina

10 de febrero 2026 - 10:07hs
La FIFA recibió las candidaturas de España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Chile para 2030, y de Arabia Saudita para 2034

La FIFA recibió las candidaturas de España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Chile para 2030, y de Arabia Saudita para 2034

FIFA

El Mundial 2030, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal, generará alrededor de 5.000 millones de euros para cada país y ejercerá un "efecto tractor" sobre otros sectores, según dijo este martes el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

Durante su intervención en el foro empresarial sobre las oportunidades de inversión en torno al Mundial, organizado por las patronales de Marruecos (CGEM), España (CEOE) y Portugal (CIP) en Salé, localidad vecina de Rabat, Garamendi explicó que el Mundial de 2030 ofrece también una plataforma para canalizar inversiones en otros sectores, como infraestructuras, turismo e innovación, entre otros.

1696505971476.webp
Todos los detalles del Mundial 2030
Todos los detalles del Mundial 2030

"Es una gran oportunidad de colaboración entre los tres países", subrayó.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, insistió también en la importancia de la cooperación y la complementariedad entre los tres países, así como en la implicación del sector privado y de las empresas de todos los tamaños en la organización de la cita futbolística.

mundial 2030: el llamado a hacer una fiesta inclusiva, participativa y abierta del presidente de la conmebol, a un ano de la ratificacion de las sedes en uruguay, argentina y paraguay
MUNDIAL 2030

Mundial 2030: el "llamado a hacer una fiesta inclusiva, participativa y abierta" del presidente de la Conmebol, a un año de la ratificación de las sedes en Uruguay, Argentina y Paraguay

Marcelo Bielsa recibe la camiseta de España de manos del presidente de la RFEF Rafael Louzán Abal
MUNDIAL 2030

Mundial 2030: en España confirman donde se jugará la final del torneo que organizará junto a Portugal y Marruecos, con partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay

"Estos tres países (…) comparten una historia común que nos permite concebir la complementariedad del presente y del futuro en una trayectoria con todas las garantías de éxito", afirmó.

Lekjaa destacó asimismo la reciente organización, que calificó de "exitosa", por parte de su país de la Copa Africana de Naciones (CAN), que servirá, según dijo, de base para la organización del Mundial de la FIFA de 2030.

Partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina

Asimismo, subrayó el carácter "excepcional" del Mundial de 2030, que se organizará por primera vez en dos continentes y por tres países, y que conmemorará el centenario de la Copa del Mundo con partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina. Destacó, asimismo, el interés global del evento, que, según las estimaciones, será seguido por unos 5.000 millones de personas.

PARIS, FRANCE - JULY 29: (Back Row L-R) FIFA Secretary General Mattias Grafström, Argentine Football Association President Claudio Fabián Tapia, Royal Spanish Football Federation General Secretary Álvaro de Miguel Casanueva, Paraguayan Football Associa
La FIFA recibió las candidaturas de España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Chile para 2030, y de Arabia Saudita para 2034

La FIFA recibió las candidaturas de España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Chile para 2030, y de Arabia Saudita para 2034

El responsable marroquí señaló también los retos logísticos y organizativos del torneo, especialmente en materia de movilidad, seguridad y coordinación entre sedes. "Son 101 partidos en un tiempo corto y con una lógica de movilidad: un equipo puede jugar el primer partido en Madrid, el segundo en Marrakech y otro en Lisboa", explicó.

Por su parte, el presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, señaló que el Mundial de 2030 actuará como "una palanca de crecimiento, cohesión social y desarrollo" en los tres países, más allá del propio evento deportivo.

Alj añadió que, para Marruecos, el torneo será un catalizador de la modernización económica. "Nuestros socios españoles lo saben mejor que nadie: un gran acontecimiento deportivo puede cambiar la trayectoria de un país. España lo experimentó con el Mundial de 1982 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992", afirmó.

El presidente de la patronal marroquí indicó, asimismo, que Marruecos prevé de aquí a 2030 duplicar la capacidad de seis aeropuertos, ampliar en un 30 % la red de autopistas y poner en servicio la línea ferroviaria de alta velocidad entre Kenitra (centro) y Marrakech (sur), entre otros proyectos.

EFE

Temas:

Mundial 2030 Argentina Uruguay Paraguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya 
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya confirmó su segundo rival para la fecha FIFA de marzo luego de enfrentar a Inglaterra

Martín Cáceres mostró cómo trabaja con la máquina de coser
URUGUAYOS

El Pelado Martín Cáceres debutó en Juventud de Las Piedras y mostró cómo trabaja con la máquina de coser; mirá el video

Léo Coelho festeja el título del Campeonato Amazonense con uno de sus hijos a la derecha de la foto
BRASIL

El jugador que dejó un buen recuerdo en Peñarol, este domingo fue campeón y como capitán, levantó la copa ante el rival que casualmente se llama Nacional; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos