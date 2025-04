River Plate vs Boca Juniors en el Superclásico del fútbol argentino: día, hora y dónde verlo

Los dos equipos ya se encuentran clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura , pero ganar es importante no solo por lo que significa vencer en un Superclásico, sino que también para tener la ventaja de la localía en los playoff. Mientras mejor clasificado termine el equipo en la tabla, más favorecido estará en ese sentido.

Con entradas agotadas y más de 85 mil hinchas asegurados en las tribunas , lo que convierte al Superclásico con más convocatoria en la historia, Marcelo Gallardo perfila su once inicial con varias modificaciones respecto del equipo que viene de empatar ante Independiente del Valle en la altura de Quito por la Copa Libertadores, donde utilizó más suplentes.

También con varios futbolistas condicionados por lesión, al igual que Boca que no podrá contar con Edinson Cavani , el entrenador de River recibió la buena noticia de que, tanto Miguel Borja como Maxi Meza, recibieron el alta médica de sus respectivos problemas físicos y estarán disponibles.

No obstante, quedaron descartados Paulo Díaz y el Pity Martínez, que buscarán llegar en condiciones para disputar la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura. Cabe destacar que ambos equipos ya aseguraron su presencia en los octavos de final.

Una duda en River Plate en el armado del equipo

La gran incógnita y el dilema de Marcelo pasa en el centro del campo. La presencia de Enzo Pérez es un hecho y estará acompañado por Kevin Castaño. La tercera pieza de este rompecabezas es la gran duda de Gallardo, ya que cuenta con tres futbolistas disponibles para una sola posición de la cancha.

1700323649821.webp Marcelo Gallardo en un partido con River Plate

Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza y Rodrigo Aliendro pelean por un lugar en el once. Por estas horas, el que pareciera estar por delante en esta carrera es el ex Banfield, quien viene de marcar un tanto en Quito. Más adelante, está la presencia de Franco Mastantuono, una de las figuras del equipo y del fútbol argentino en general.

Mastantuono, que ya es seguido por los equipos más grande del mundo, sería el enlace entre el mediocampo y la delantera, que estaría conformada por Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Si bien Miguel Borja evolucionó favorablemente, su ingreso desde el inicio es considerado poco probable.

Boca Juniors, más condicionado por las lesiones

Fernando Gago comienza a definir el once para el Superclásico ante River Plate y lo hace a contrarreloj, debido a la cantidad de lesiones que tiene Boca Juniors, siendo la de Edinson Cavani la más reciente y significativa, y el poco margen de tiempo con el que cuenta entre la fecha del partido y el tiempo de recuperación de los jugadores.

Edinson Cavani no pudo terminar el entrenamiento matutino del pasado miércoles por molestias en el gemelo y, tras las pruebas médicas realizadas ese mismo día, se confirmó que tiene un desgarro en esa zona y que está descartado para visitar a River, pese a que aún no hay un comunicado oficial del club.

Fernando Gago.jpeg Fernando Gago en una práctica Boca Juniors

Sumada a esta baja, también se confirmó que Ander Herrera, el mediocampista español que desembarcó en Boca para cumplir su sueño de vestir la camiseta del Xeneize, tampoco estará en el partido más especial por una lesión muscular sufrida hace unas semanas en el partido ante Newell's.

Con la ausencia del delantero uruguayo, Gago baraja distintas opciones para el armado del equipo y sustituir a su capitán. El reemplazo más natural es Milton Giménez, pero sufrió un esguince de tobillo hace dos semanas en el encuentro ante Belgrano y este viernes hizo trabajos en el gimnasio y continuó apartado del plantel.

Giménez no jugó ante Estudiantes de La Plata para preservarlo de cara al Superclásico, pero los tiempos de recuperación no se ajustaron y resta definir si se infiltra para poder estar en el Monumental o no. El que sí está sin dudas es el otro uruguayo, Miguel Merentiel, que recuperó la confianza en el duelo ante el Pincha con un golazo.

No obstante, Pintita también considera incluso formar con una línea de cinco defensores, sumando a Ayrton Costa que volvería a ser titular. Vale reiterar: ya existen precedentes del Boca de Gago con línea de cinco. De hecho, tras la lesión de Milton Giménez en Córdoba, su reemplazante fue Ayrton Costa, quien entró para reforzar la última línea, pese a que el DT tenía en el banco otras alternativas como Merentiel.

Las opciones de Fernando Gago

El armado de equipo depende pura y exclusivamente del estado en el que este Giménez. Si el delantero levanta el pulgar y juega, Boca visitaría River así: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Giménez.

En caso contrario, si Milton va de suplente y Gago opta por colocar la línea de cinco, la formación sería: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

¿Cuándo juegan River Plate y Boca Juniors?

El partido se llevará a cabo el próximo domingo 27 de abril a las 15:30 horas en el estadio Mas Monumental.

¿Dónde ver el Superclásico entre River y Boca?

El partido se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar y AFA Play.