Brayan Cortés fue reservado por Chile para las Eliminatorias: mirá qué partido se puede perder con Peñarol

El golero de Peñarol , Brayan Cortés, fue reservado en las últimas horas para la doble fecha final de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Cortés fue fijo en las convocatorias de Ricardo Gareca , quien renunció a su cargo luego de que Chile quedara eliminado en la pasada doble fecha del clasificatorio de Conmebol.

Ahora, la Roja quedó bajo el mando del entrenador de la sub 20, Nicolás Córdova quien ya cursó sus primeras reservas.

En la última fecha de Eliminatorias, Chile jugará como visitante contra Brasil, en Río de Janeiro, el jueves 4 de setiembre y el martes 9 cerrará el torneo de local contra Uruguay.

Chile suma 10 puntos en las Eliminatorias con dos victorias, cuatro empates y 10 derrotas. Ya ni siquiera puede aspirar a la séptima plaza que otorga un lugar para el repechaje.

En la última doble fecha, Uruguay buscará sellar su clasificación directa al Mundial enfrentando el martes 4 de setiembre a Perú de local y luego se medirá con Chile.

De confirmarse la reserva en convocatoria, Peñarol no podrá contar con Cortés en la sexta fecha del Torneo Clausura, cuando enfrente a Plaza Colonia en el Campeón del Siglo.