El pádel con amigos de Diego Godín, quien sigue sumando deportes tras dejar el fútbol profesional

22 de octubre 2025 - 12:29hs
A todo pádel: Santiago Urrutia, Emiliano Alfaro, Diego Godín y Gonzalo “Chory” Castro

Diego Godín compartió una foto de un partido de pádel junto a sus amigos, en lo que es un nuevo deporte que practica el excapitán de la selección uruguaya trsa dejar el fútbol.

El exzaguero jugó al pádel junto a los exfutbolistas y amigos Gonzalo “Chory” Castro y Emiliano Alfaro, mientras que la cuarteta la completó el piloto Santiago Urrutia.

Se trata de un nuevo deporte en el que incursiona el ex Atlético de Madrid luego de colgar los botines en Porongos de Flores ganando la Copa Nacional de Clubes de OFI el año pasado.

