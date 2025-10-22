El pádel con amigos de Diego Godín, quien sigue sumando deportes tras dejar el fútbol profesional

A todo pádel: Santiago Urrutia, Emiliano Alfaro, Diego Godín y Gonzalo “Chory” Castro

Diego Godín compartió una foto de un partido de pádel junto a sus amigos, en lo que es un nuevo deporte que practica el excapitán de la selección uruguaya trsa dejar el fútbol.

El exzaguero jugó al pádel junto a los exfutbolistas y amigos Gonzalo “Chory” Castro y Emiliano Alfaro, mientras que la cuarteta la completó el piloto Santiago Urrutia.

Godín, además, compartió una foto junto a su nueva paleta de pádel, disciplina que es furor en Uruguay y el mundo .

Se trata de un nuevo deporte en el que incursiona el ex Atlético de Madrid luego de colgar los botines en Porongos de Flores ganando la Copa Nacional de Clubes de OFI el año pasado.

Además de pádel, tras su retiro Godín practicó ciclismo, actividad en la que lo introdujo Santiago Urrutia, quien suele realizar salidas a modo de entrenamiento.

Y también tuvo un regreso al fútbol como jugador de la Liga Universitaria, en la que debutó días atrás.