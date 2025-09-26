El sorpresivo cambio de Cerro y su apoyo a la propuesta de la AUF: ¿Cuál fue la explicación que dio el presidente Alfredo Jaureguiverry?

El presidente de Cerro , Alfredo Jaureguiverry, sorprendió este jueves de noche en el Consejo de Fútbol Profesional (CFP) de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante la votación de los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período 2026-2029 al aprobar los documentos que presentó la AUF.

El dirigente justificó de esta forma su voto en el CFP: “Cerro tuvo dos profesionales integrando las comisiones, uno en la parte comercial y uno en la parte jurídica. Al principio no fue muy bien aceptado como vino el pliego pero llegando al final del proceso de la elaboración Cerro vio que no va a estar conforme con el 100% del pliego, pero hay cosas fundamentales para nuestra institución que nos benefician mucho y Cerro va a acompañar este pliego afirmativamente ”.

Hasta la reunión de este jueves, Cerro votaba con la Unión de Clubes y en contra de las propuestas que presentaba la AUF que preside Ignacio Alonso.

Por esa razón, tras la reunión en la sede de la calle Guayabos, fue el dirigente más buscado para encontrar una explicación al cambio.

ENTREVISTA Ignacio Alonso: el encendido elogio para la gestión de Ricardo Vairo, la bandera de la "unidad" y una conclusión, "los grandes ganadores son los clubes"

DERECHOS DE TV El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

Consultado al respecto, respondió que el cambio obedeció a que “esto que estamos votando a nuestra institución, de futuro, nos va a mejorar”.

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Ricardo Vairo y Eduardo Zaidensztat y Alfredo Jaureguiverry Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Y luego, dijo: “Cerro no cambió de posición, porque mañana, si tengo que pedir lo que sea al comité ejecutivo lo va a reclamar. Lo único que vimos fue que hay unos puntos, para nuestra institución que son muy importantes. Acá Cerro no votó a favor ni en contra de Nacho Alonso. Votamos los puntos que a nuestra institución le serán favorables”.

El dirigente explicó que con los ingresos que tendrá en 2026 podrá cubrir la totalidad del presupuesto de su plantel principal con los ingresos que tendrá con los derechos de TV.

Además, tuvo un cuestionamiento para la Unión de Clubes, que integra junto a varios clubes: “La Unión, cuando llega el día que Cerro tiene que pagar o pide una prórroga porque está complicado no hay nadie, entonces tampoco no tengo problema en hablarlo con quien sea y como sea. El tema es que el año que viene, en 2026, esperamos ser los primeros en pagar y no pedir prórrogas para estar jugando”.

El presidente de Cerro recordó que en este llamado abierto que este viernes hará la AUF, Tenfield tiene la última palabra y puede igualar la mejor oferta que se pueda presentar en cualquiera de los rubros a los que se llamará a licitación.

También comentó: "Yo soy el más agradecido con la empresa Tenfield, con la Asociación que nos dio una mano y con Nacional, que también nos dio una mano".