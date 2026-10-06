Las mujeres en el arbitraje en el fútbol uruguayo: un número, 14%, y una realidad que las mantiene lejos de la elite

A la afirmación de que el fútbol uruguayo continúa siendo un lugar para los hombres le siguen algunas estadísticas que por sí solas subrayan esa realidad y permiten ver una clara imagen de lo que ocurre.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Una mujer (Andrea Lanfranco) en el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de siete miembros , que ingresa por cuota de género (porque así lo exige el Estatuto ).

Una mujer (Tatiana Villaverde) en los 11 cargos de la comisión directiva de Nacional .

Tribunal de Ética de la AUF sancionó con una advertencia al dirigente de Nacional, Federico Britos, por declaraciones contra los árbitros

Máster plan del Gran Parque Central: tras reunión de Ricardo Vairo con José Decurnex, Nacional logró una moción de consenso que votará este lunes en directiva

Ninguna mujer ingresó en las últimas elecciones de Peñarol, de Defensor Sporting ni de Liverpool.

Una maestra fue elegida en la directiva de Progreso.

Tres mujeres accedieron al consejo directivo de Danubio cuando este años los socios fueron a las urnas en el club de Maroñas.

Ninguna entrenadora principal en el fútbol profesional masculino.

En la temporada 2025 solo hubo dos entrenadoras principales en 10 equipos que compitieron en el Campeonato Uruguayo de Primera división femenino.

Ninguna entrenadora en las selecciones uruguayas masculina y femenina.

¿Y en el arbitraje? Nada diferente a la vida real del fútbol en Uruguay y que se desprende de los números.

En la actualidad hay 209 árbitros registrados en la AUF, de los cuales 180 son hombres y 29 mujeres (13,8%).

Este mismo dato se reflejó en la última citación del Colegio de Árbitros, donde solo 13,9% de las designaciones fueron para mujeres.

La AUF publica semanalmente las convocatorias y en la última, para toda la actividad de una semana en el fútbol masculino y femenino en Primera y juveniles, realizó 512 designaciones de las cuales 441 correspondieron a hombres (86,1%) y 71 a mujeres (13,9%).

Esas designaciones fueron para los 157 partidos de los torneos que se disputaron el fin de semana en Primera y Segunda División Profesional, Primera División Amateur, Divisional D, divisiones juveniles masculinas y femeninas, Copa AUF Uruguay (tercera fecha completa de la fase de grupos) y Primera y Segunda División de fútbol femenino.

Este fue el resultado:

TORNEO CANTIDAD DE PARTIDOS DESIGNACIONES HOMBRES MUJERES % MUJERES Primera División profesional (fecha 9, Clausura) 8 48 47 1 2% Segunda División profesional (fecha 21 Fase Regular) 7 28 27 1 3,7% Primera División Amateur (fecha 11) 9 27 24 3 11% Divisional D (fecha 6) 6 18 15 3 17% Copa AUF Uruguay (tercera fecha completa) 12 44 44 0 0% Tercera División (fecha 12) 9 27 24 3 11% Juveniles A masculino 38 114 95 19 16,7% Juveniles B1 y B2 masculino 51 153 135 18 11,8% Primera división femenino 2 6 1 5 83,3% Juveniles femenino (con clásicos) 15 47 29 18 38,2% TOTAL 157 512 441 71 13,9%

Esta realidad que vive Uruguay no es ajena a la que atraviesan otros países de Conmebol.

En la actualidad, Argentina no tiene a ninguna árbitra ni asistente en Primera división.

En cambio, Uruguay tiene una jueza, Anahí Fernández, y una asistente, Daiana Fernández.

Daiana Fernández, Esteban Guerra, Leodán González y Carlos Barreiro Foto: Inés Guimaraens

La excepción es Brasil, que tiene un arbitraje femenino muy fuerte.

Para generar un cambio en estos números, el Colegio de Árbitros y la Escuela de Árbitros de la AUF realizará a partir de noviembre un curso de FIFA exclusivo para mujeres, que ya desarrolló en 2024 y 2025, para trabajar en el crecimiento de las 29 que integran el equipo de jueces y asistentes de la Asociación.

Anahí Fernández, el buque insignia del arbitraje femenino en la actualidad

El fin de semana, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, Anahí Fernández actuó como cuarta árbitra en Albion-Defensor Sporting. Fue la única designación femenina en 48, para los ocho partidos que se disputaron.

En el fútbol profesional uruguayo hubo una segunda jueza en actividad, Daiana Fernández, que fue asistente 2 en Fénix-Uruguay Montevideo en el torneo de Segunda División Profesional en el que se jugaron cuatro partidos.

En Primera División Amateur dirigieron tres en 27 designaciones: Nadia Fuques dirigió Deutscher-Durazno, Belén Clavijo asistente 1 en Deportivo Italiano-Lito y Sofía Sarzay asistente 2 en Los Halcones-Artigas.

En la Divisional D, cuarto nivel del fútbol uruguayo, hubo tres designaciones en 18, para los seis partidos que se disputaron: Silvia Ríos árbitró Deportivo CEM-Academia; Adela Sánchez asistente 1 en Keguay-Liffa y Belén Clavijo asistente 1 en Rincón-Real Montevideo.

En la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, que tuvo 12 partidos entre semana, no arbitró ninguna mujer.

En juveniles masculino crece el número de mujeres, pero no supera el 16%. En juveniles femenino alcanzó 38% y en fútbol femenino tuvieron mayoría.

También, como parte del crecimiento en juveniles, los clásicos Nacional-Peñarol en sub 14 y sub 16 tuvieron dos árbitras: Melanie Cuiligotti y Micaela Vargas.

Estas fueron las 23 árbitras y asistentes que tuvieron actividad en la semana del fútbol uruguayo: Anahí Fernández, Daiana Fernández, Nadia Fuques, Belén Clavijo, Sofía Sarzay, Silvia Ríos, Adela Sánchez, Vanesa Rosendo, Malanie Ríos, Jessica Blanche, Lucía Vener, Tatiana Lasso, Micaela Vargas, Melanie Cuiligotti, Shirley González, Yenera Bares, Victoria González, Catia Gómez, Stefani López, Nazarena Ábila, Agustina Falce (hija de Fernando, el exárbitro internacional), Julieta Martínez y Sabrina Blanco.