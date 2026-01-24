Dólar
Liverpool anunció la vuelta de Ruben Bentancourt, autor del gol más importante de su historia: "Un recuerdo que vuelve por más"

El exjugador de Nacional y Peñarol viene de jugar en Argentinos Juniors, donde disputó 11 encuentros y no logró anotar ningún gol en el 2025

24 de enero 2026 - 17:04hs
Ruben Bentancourt, goleador de Liverpool en 2023
Ruben Bentancourt, goleador de Liverpool en 2023 Foto: Leonardo Carreño.

Luego de dos años, Ruben Bentancourt volverá a Liverpool para la temporada 2026. El negriazul anunció la contratación del delantero en sus redes sociales con varias publicaciones, entre ellas el recuerdo del gol más importante de la historia del club.

"Un recuerdo que vuelve por más", escribió Liverpool en su cuenta de X, en un posteo acompañado del video del gol de Bentancourt a Peñarol en la segunda final del Campeonato Uruguayo 2023, que terminó de sentenciar la definición a favor de Liverpool para obtener su primera estrella.

"¡Bienvenido una vez más! Ruben Bentancourt vuelve a Liverpool", publicó en otro tuit el club negriazul, que viene de perder en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Bentancourt, de 32 años, estuvo una sola temporada en el negriazul, en el que anotó 19 goles en 38 partidos, dos de ellos en la definición contra Peñarol, club en el que había jugado en 2022.

Luego pasó de Liverpool a Nacional en 2024, donde anotó 10 goles en 41 partidos. En la pasada temporada estuvo en Argentinos Juniors, donde solo jugó 11 encuentros y no logró anotar.

Temas:

Liverpool Ruben Bentancourt Nacional Peñarol

