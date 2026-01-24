Liverpool anunció la vuelta de Ruben Bentancourt, autor del gol más importante de su historia: "Un recuerdo que vuelve por más"

Ruben Bentancourt, goleador de Liverpool en 2023 Foto: Leonardo Carreño.

Luego de dos años, Ruben Bentancourt volverá a Liverpool para la temporada 2026. El negriazul anunció la contratación del delantero en sus redes sociales con varias publicaciones, entre ellas el recuerdo del gol más importante de la historia del club.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Un recuerdo que vuelve por más", escribió Liverpool en su cuenta de X, en un posteo acompañado del video del gol de Bentancourt a Peñarol en la segunda final del Campeonato Uruguayo 2023, que terminó de sentenciar la definición a favor de Liverpool para obtener su primera estrella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2015109369562595405?s=20&partner=&hide_thread=false Un recuerdo que vuelve por más pic.twitter.com/NeHdNPNQfz — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) January 24, 2026 "¡Bienvenido una vez más! Ruben Bentancourt vuelve a Liverpool", publicó en otro tuit el club negriazul, que viene de perder en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2015111348967862465?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido una vez más!



Rubén Bentancourt vuelve a Liverpool. pic.twitter.com/phJzgmHRLb — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) January 24, 2026 Bentancourt, de 32 años, estuvo una sola temporada en el negriazul, en el que anotó 19 goles en 38 partidos, dos de ellos en la definición contra Peñarol, club en el que había jugado en 2022.

Luego pasó de Liverpool a Nacional en 2024, donde anotó 10 goles en 41 partidos. En la pasada temporada estuvo en Argentinos Juniors, donde solo jugó 11 encuentros y no logró anotar.