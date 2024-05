Los empresarios que hoy "han copado" las juveniles de Peñarol y el "próximo Valverde", según Edgardo "Chino" Lasalvia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FormativasCAP/status/1788652333699633386&partner=&hide_thread=false (Volante) (20 años).



El juvenil puso la firma de su primer contrato Profesional con @OficialCAP.



Campeón Torneo Integración Sub-14 (2018)



Campeon Copa de Oro Sub-19 (2022)



Campeón Uruguayo Sub-19 (2022).#SemilleroDeAmérica pic.twitter.com/rfyncDJoCx — PEÑAROL | Formativas (@FormativasCAP) May 9, 2024

“Es un volante con las características de Fede, con el tranco de Fede, le pega con derecha e izquierda, un físico bárbaro… Y mirá que no lo represento yo. Yo sí amo al club, soy del club”, agregó el empresario, quien es reconocido hincha aurinegro.

Los empresarios que hoy trabajan en las juveniles de Peñarol

Ante la consulta sobre quién representaba a Barbas, Lasalvia respondió: “A Barbas lo tiene el señor Marcelo Simonian, que empezó con un monopolio abajo. Se ve que está trabajando muy bien”.

Simonian es un empresario argentino al frente de la empresa Dodici, que opera en su país y en Uruguay, y que tiene oficinas en Chile, Portugal, Italia y Francia.

1649532953272-jpg..webp Edgardo Lasalvia y Darwin Núñez

Lasalvia señaló que él ya no va al CAR de Peñarol a ver juveniles. “Yo ya no entro al CAR. Gracias a que tuve tantos jugadores y era el dueño de Peñarol, y todo los que dicen las redes, hace muchos años que no entró al Centro de Alto Rendimiento”.

Consultado por si tenía prohibido el ingreso, dijo que no es así. “No me prohibieron directamente, pero me pidieron por favor que dejara a trabajar a los demás. Entonces ahora están los Boselli, todos los que están en la vereda de enfrente… Yo en Nacional no trabajo”, dijo.

“Este señor (Simonian) trabaja en todos lados, no está mal que trabaje. Yo lo hago porque soy feliz en Peñarol y lo que gano ahí me alcanza para ser feliz, yo no quiero ser millonario, quiero ser feliz”.

“Esta gente ha copado en Peñarol”, agregó Lasalvia. “Él y Boselli tienen la mayoría del club”, dijo el empresario, quien reconoció que Barbas “es muy buen jugador”.