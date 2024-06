Nacional: aquel abrazo con lágrimas de Rafael García y Martín Lasarte, actual y futuro técnico tricolor

El motivo de las lágrimas de Martín Lasarte y Rafael García

Aquel día de 2016, Rafa García le contó a Referí cuál fue el motivo del saludo tan emocionante con el entrenador en el Gran Parque Central. "Simplemente Martín ha demostrado ser una persona espectacular. Le agradecí que me haya dado la oportunidad de salir campeón uruguayo por tercera vez. Uno no se puede olvidar que hace seis meses no estaba en Nacional y si volví al club fue pura y exclusivamente por un grupo de personas de las que el principal responsable es Lasarte junto con el profe (Marcelo) Tulbovitz. Hay que ser agradecido".