Nacional comunicó el motivo de la ausencia de Federico Santander el sábado contra Danubio

Nacional enfrenta a Danubio este sábado a las 15 horas en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Intermedio. En ese partido el técnico tricolor Martín Lasarte no podrá contar con el delantero paraguayo Federico Santander . El club comunicó el motivo de su ausencia.

Sin embargo, frente a los franjeados no estará ni siquiera en Montevideo. Nacional comunicó el motivo en sus canales de comunicación.

Danubio contrató a un exjugador de Nacional y ahora intenta fichar a un ex Boca Juniors

El motivo del viaje se debe a un asunto familiar de suma urgencia que requiere su presencia en Asunción. El área deportiva y cuerpo técnico están en contacto permanente para darle respaldo y seguimiento a esta situación".

Embed Comunicado del Club Nacional de Football #ElClubGigante pic.twitter.com/o31f8mnBIv — Nacional (@Nacional) July 10, 2024

La semana pasada, en una entrevista radial Santander dijo que no estaba conforme con los minutos que sumaba en Nacional: “Hay buena competencia en la delantera así que hay que trabajar el doble, hay que estar al 100%”, sostuvo en diálogo con Fuera de Juego (Carve Deportiva). “Yo no puedo ser segunda opción, yo trabajo para ser titular” y agregó que no está "conforme" con los minutos que ha jugado en este semestre.

“Son decisiones del técnico y hay que respetarles. Tenés la calentura de no jugar más minutos, pero hay competencia, que es sana", aseveró.