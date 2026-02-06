Peñarol vs Montevideo City Torque: día, hora, cancha, precio de las entradas y equipo arbitral

Peñarol arranca el Torneo Apertura tonificado por la conquista de la Supercopa Uruguaya que logró el pasado domingo al ganarle por penales a Nacional. Los aurinegros inician el camino rumbo a la conquista de la Liga AUF Uruguaya tras perder las finales del año pasado contra los tricolores.
Su primer rival será Montevideo City Torque, equipo que mantuvo en la conducción a Marcelo Méndez con el que fue tercero el año pasado con los mismos puntos que Nacional, terminando a ocho del campeón Peñarol.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Montevideo City Torque por el Torneo Apertura?
El partido se jugará este sábado 7 de febrero.
¿A qué juegan Peñarol vs Montevideo City Torque?
El encuentro dará comienzo a la hora 20.30.
El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.
Entradas para Peñarol vs Montevideo City Torque
Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde comprarlas.
Equipo arbitral para Peñarol vs Montevideo City
El partido será dirigido por Javier Burgos con Mathías Muniz y Marcos Rosamén de asistentes. El cuarto árbitro será Pablo Silveira y en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Diego Riveiro.
Estadísticas parejas entre Peñarol vs Montevideo City Torque
El joven historial de este enfrentamiento indica que Peñarol ganó 8 partidos, City Torque 6 y que se registraron 4 empates. Peñarol marcó 26 tantos y City Torque 23.
Por dónde ver Peñarol vs Montevideo City Torque
El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y la señal de VTV en Antel TV.