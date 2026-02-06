Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Peñarol vs Montevideo City Torque: día, hora, cancha, precio de las entradas y equipo arbitral

Mirá todos los detalles para el debut de Peñarol en el Torneo Apertura, este sábado contra Montevideo City Torque

6 de febrero 2026 - 5:00hs
Leonardo Fernández&nbsp;

Leonardo Fernández 

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol arranca el Torneo Apertura tonificado por la conquista de la Supercopa Uruguaya que logró el pasado domingo al ganarle por penales a Nacional. Los aurinegros inician el camino rumbo a la conquista de la Liga AUF Uruguaya tras perder las finales del año pasado contra los tricolores.

Su primer rival será Montevideo City Torque, equipo que mantuvo en la conducción a Marcelo Méndez con el que fue tercero el año pasado con los mismos puntos que Nacional, terminando a ocho del campeón Peñarol.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Montevideo City Torque por el Torneo Apertura?

El partido se jugará este sábado 7 de febrero.

¿A qué juegan Peñarol vs Montevideo City Torque?

El encuentro dará comienzo a la hora 20.30.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Montevideo City Torque por el Torneo Apertura?

El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.

Entradas para Peñarol vs Montevideo City Torque

Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde comprarlas.

Equipo arbitral para Peñarol vs Montevideo City

El partido será dirigido por Javier Burgos con Mathías Muniz y Marcos Rosamén de asistentes. El cuarto árbitro será Pablo Silveira y en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Diego Riveiro.

Estadísticas parejas entre Peñarol vs Montevideo City Torque

El joven historial de este enfrentamiento indica que Peñarol ganó 8 partidos, City Torque 6 y que se registraron 4 empates. Peñarol marcó 26 tantos y City Torque 23.

Por dónde ver Peñarol vs Montevideo City Torque

El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y la señal de VTV en Antel TV.

Temas:

Montevideo City Torque Peñarol

