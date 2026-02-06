Peñarol vs Montevideo City Torque: día, hora, cancha, precio de las entradas y equipo arbitral

Peñarol arranca el Torneo Apertura tonificado por la conquista de la Supercopa Uruguaya que logró el pasado domingo al ganarle por penales a Nacional. Los aurinegros inician el camino rumbo a la conquista de la Liga AUF Uruguaya tras perder las finales del año pasado contra los tricolores.

Su primer rival será Montevideo City Torque , equipo que mantuvo en la conducción a Marcelo Méndez con el que fue tercero el año pasado con los mismos puntos que Nacional, terminando a ocho del campeón Peñarol.

El partido se jugará este sábado 7 de febrero.

El encuentro dará comienzo a la hora 20.30.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Montevideo City Torque por el Torneo Apertura?

El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.

Entradas para Peñarol vs Montevideo City Torque

Equipo arbitral para Peñarol vs Montevideo City

El partido será dirigido por Javier Burgos con Mathías Muniz y Marcos Rosamén de asistentes. El cuarto árbitro será Pablo Silveira y en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Diego Riveiro.

Estadísticas parejas entre Peñarol vs Montevideo City Torque

El joven historial de este enfrentamiento indica que Peñarol ganó 8 partidos, City Torque 6 y que se registraron 4 empates. Peñarol marcó 26 tantos y City Torque 23.

Por dónde ver Peñarol vs Montevideo City Torque

El cotejo se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y la señal de VTV en Antel TV.