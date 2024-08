Polémica en los Juegos Olímpicos París 2024: la boxeadora Imane Khelif compite a pesar de ser "demasiado masculina" y venció a rival de una sola piña en 46 segundos

La polémica se instaló en el boxeo femenino de los Juegos Olímpicos París 2024. La argelina Imane Khelif , boxeadora que no pudo competir en el Mundial ya que no pasó tests de género, pero de todos modos fue aceptada en los Juegos de París, que tienen reglas de elegibilidad más laxas.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también". "Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos.