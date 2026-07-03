A qué hora juegan hoy viernes Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026 y dónde verlo

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputa hoy, viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami

El encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 se lleva a cabo este viernes 3 de julio. Este cruce marca el inicio de la fase de eliminación directa para ambas selecciones, luego de superar la fase de grupos del certamen organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido comienza a las 19:00 horas de Uruguay (mismo horario para Argentina).

Para quienes se encuentren en otros países, el cronograma oficial es el siguiente:

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Miami (Hora local): 18:00 horas.

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas.

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

España: 00:00 horas (del sábado 4 de julio).

¿Dónde ver en vivo Argentina vs Cabo Verde?

La transmisión en vivo del encuentro para el territorio uruguayo está a cargo de la señal de cable DSports y su plataforma de streaming DGO, que cuentan con los derechos de todos los partidos del torneo.

Además, el encuentro se puede seguir en televisión abierta de forma gratuita a través de Canal 5 y en streaming mediante la plataforma Antel TV.

¿Cómo llegan los equipos?

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni y liderada por Lionel Messi, llega a esta instancia como primera del Grupo J. El equipo sudamericano, vigente campeón del mundo, logró puntaje ideal tras vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

EFE

Por su parte, Cabo Verde representa una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. El combinado africano, que hace su debut absoluto en una Copa del Mundo, avanzó a los dieciseisavos de final tras finalizar en la segunda posición del Grupo H. El equipo dirigido por Pedro "Bubista" Brito logró la clasificación de forma invicta, producto de tres empates ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0).

Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes y Dailon Livramento.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.