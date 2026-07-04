La fuerte confesión de Lisandro Martínez tras el agónico triunfo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La angustia del campo de juego a veces trasciende el resultado y abre una ventana hacia la intimidad y las batallas invisibles de los futbolistas. La agónica victoria de la selección argentina ante Cabo Verde por 3-2 en el tiempo suplementario del Mundial 2026 de este viernes a la noche no solo dejó alivio por el pase a los octavos de final; también sirvió de escenario para que Lisandro "Licha" Martínez expusiera el costado más vulnerable de su carrera, con un relato de resiliencia que caló hondo en los hinchas.

Tras consolidarse como una de las grandes figuras del encuentro, meter una gran asistencia a Lionel Messi en el primero, y marcar el segundo gol del mismo mediante un potente remate de zurda, el defensor de Manchester United se detuvo ante los micrófonos en la zona mixta.

Lejos de las frases hechas y las celebraciones eufóricas, el zaguero sorprendió a todos al confesar que su última lesión lo llevó al límite mental de querer colgar los botines.

"Si te digo la verdad, el primer mes me pasó eso de no querer sufrir más. Estuve muy en el piso", admitió Lisandro Martínez al recordar las reiteradas complicaciones físicas que amenazaron su continuidad en el alto rendimiento.

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En medio de esa profunda oscuridad, el defensor encontró dos pilares fundamentales para no bajar los brazos: el nacimiento de su hija y el ejemplo de su capitán.

Licha Martínez describió cómo el esfuerzo de su esposa en el parto y la llegada de su pequeña equilibraron su vida.

Además, se rindió ante la figura de Lionel Messi como una fuente inagotable de inspiración: "Él ha sufrido mucho en su carrera y nunca se dio por vencido. Hoy está acá con 39 años, luchando y peleando. Si el mejor de todos los tiempos lo hace con esa pasión, nosotros que venimos atrás tenemos que seguir empujando el camión de la misma manera".

La confesión de Lisandro Martínez redimensiona la victoria frente al conjunto africano.

El "mata-mata" mundialista volvió a demostrar que el éxito no solo se define por la táctica o el talento individual, sino por la fortaleza psicológica para reponerse a los golpes directos.

El defensor que alguna vez pensó en dejarlo todo hoy camina firme hacia Atlanta para enfrentar el martes a Egipto, siendo el reflejo perfecto de un equipo que, aun bajo la máxima presión, sabe cómo abrazar el sufrimiento para seguir haciendo historia.