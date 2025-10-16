Alliance cuestiona pedido de prórroga de Efice: "Las reglas deben ser justas y claras para todo el mundo y no deberían cambiarse sobre la marcha"

El Ministerio de Ambiente analiza otorgar una prórroga de un año a Efice para reconvertir su producción de cloro y dejar de utilizar mercurio . La semana pasada, la empresa pidió ese plazo ya que no llega a hacerlo antes del 31 de diciembre de 2025 .

En caso de ser favorable, la decisión a estudio de las autoridades también supondrá que Uruguay tenga que pedir una prórroga de un año para la puesta en marcha del Convenio de Minamata , un tratado mundial para proteger la salud humana y el ambiente de los efectos adversos del mercurio.

El pedido provocó malestar en la competidora de Efice, Alliance Uruguay , una empresa de capitales norteamericanos dedicada a la comercialización de productos químicos y a la logística industrial que no utiliza mercurio.

En declaraciones recogidas por Búsqueda, el gerente general de Alliance, Andrés Cabrera , consideró “si hay reglas, las reglas deben ser justas y claras para todo el mundo y no deberían cambiarse sobre la marcha, menos dos meses antes de finalizar los plazos”.

A su vez expresó que “Uruguay está muy bien visto internacionalmente, muchas empresas extranjeras invierten en el país ante reglas claras, y cuando las reglas son de determinada forma, cualquier cambio obviamente que hace ruido”.

Efice viene recibiendo prórrogas desde 2016. Ese año, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le otorgó cinco años para dejar de utilizar mercurio en la producción de cloro, pero la empresa solicitó –en 2021– una prórroga que le fue concedida hasta 2025. Esta última fecha es, a su vez, el límite fijado en el Convenio de Minamata.

“Ninguna parte permitirá, tomando para ello las medidas apropiadas, el uso de mercurio ni de compuestos de mercurio en los procesos de fabricación tras la fecha de eliminación especificada para cada proceso, salvo cuando la parte se haya inscrito para una exención” dice el artículo 5 del acuerdo.