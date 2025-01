"Efecto arrastre", la causa detrás del aumento de la repetición en las escuelas de Uruguay

Pero también hacía mención a una cultura difícil de modificar, una especie de statu quo pedagógico.

Más de 30 años después de aquella frase de Rama, la exdirectora de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, es optimista. Ella, quien trabajó en la reforma de fin del siglo XX y fue una de las abanderadas de la transformación curricular de la actual administración, sostiene que los “zapallos se acomodan en la marcha del carro”: con el correr de los años “la repetición debería empezar a caer en los grados pares” porque confía “en el uso de las nuevas herramientas de acompañamiento”.

Pero la maestra Cecilia Notari, quien preside la mesa permanente de la Asamblea Técnico Docente, discrepa. “Las autoridades de turno quisieron tapar el sol con un dedo, porque todos coincidimos en que la repetición no solucionó los problemas de aprendizaje, pero lo que se necesita es un formato de escuela diferente que no está dado”.

La docente apunta a que “las autoridades hablan de acompañamientos, pero casi no hay cargos nuevos, sino cambios en algunos roles. La mayoría de escuelas comunes están sin salas docentes para algo tan básico como coordinar proyectos entre los maestros. Casi no hay duplas pedagógicas. Se quitaron muchos maestros comunitarios del terreno para que pasen a estar ‘a la orden’ de más escuelas a la vez, la mayoría de centros no cuenta con salones multiuso, los maestros de apoyo no están todo el año…”.

La repetición era hasta hace unas décadas uno de los indicadores clave en los resultados educativos. Poco a poco fue quedando en desuso, sobre todo a partir de que los sistemas educativos fueron comprendiendo que esta herramienta era poco útil para revertir los problemas de aprendizaje y solo acababa penalizando al estudiante.

En Uruguay, de hecho, era esperable que la repetición no fuera asunto de discusión este 2025 con un nuevo reglamento ya en carrera. Pero el aumento del porcentaje de escolares que deberán recursar —en especial al término de segundo grado— cayó como un baldazo de agua fría.

“Una parte importante de los alumnos que en Uruguay repiten, en otro país no hubieran repetido, aprendiendo lo mismo (…) la repetición es un instrumento bastante inútil, injusto y que está anclado a otra época educativa en que se pensaba que todos los niños aprenden al mismo ritmo y que quien no lo hace debe quedarse un año atrás”, había explicado a El Observador el académico Santiago Cardozo.

El "nuevo filtro" en segundo grado parece estar explicando eso. Según los datos preliminares de Primaria, casi la totalidad de quienes repitieron en segundo grado (94%) lo hizo por su "actuación" académica. Y solo el 6% no promovió por abandono escolar.

Embed

En sexto grado, donde la repetición ya casi está en desuso, casi el 40% de los repetidores fue por abandono y no por rendimiento académico.