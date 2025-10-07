Fiscalía pedirá la pena máxima para el exsenador Gustavo Penadés

La fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde pedirá la pena máxima para el exsenador Gustavo Penadés por los delitos que se le acusan, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

Ithurralde, quien asumió el caso semanas atrás luego de la salida de Alicia Ghione por licencia médica, presentará su acusación entre este miércoles y este jueves al juzgado de la jueza Marcela Vargas , entre uno y dos días antes del vencimiento del plazo para la presentación, el 10 de octubre.

Según informó Eduardo Preve, la fiscal solicitará que Penadés sea condenado a 16 años de prisión . Fuentes del caso aclararon que la pena tenderá a ser la máxima posible , pero se deberán considerar los atenuantes y agravantes de la pena y la "reiteración real" entre los delitos imputados.

Este segundo punto se enmarca en el artículo 54 del Código Penal, que indica que: "Al culpable de varios delitos, no excediendo el número de tres, cometidos en el país o fuera de él, se le aplicará la pena que corresponda por el delito mayor aumentada en razón del número y gravedad de los otros delitos , pero sin que el aumento pueda exceder de la mitad de la misma pena , salvo que tales delitos se hubieren ejecutado en el término de cinco años, a partir del primero, en cuyo caso el aumento puede llegar a las dos terceras partes".

La investigación, que ya tiene dos años, ha sumado a 14 víctimas, y ha estado signada por fuertes enfrentamientos entre la fiscal Ghione, el Consultorio Jurídico que representa a la mayoría de las víctimas, y la defensa de los imputados.

En las últimas semanas la fiscal Ithurralde decidió volver a tomar declaración a varias víctimas con el fin de aclarar aspectos de sus testimonios, según supo El Observador. Entre ellas a Romina Celeste Pappaso y la víctima identificada en el caso como H, ya que de un chat entre ambos surgía que la primera le decía al segundo “vas a tener que decir que es verdad lo del viejo”.

También volvió a interrogar a Javier Viana, cuyo testimonio se conoció en el libro Penadés, dos caras de un hombre con poder. Viana rectificó la edad que tenía cuando se vinculó con el exsenador y admitió que tenía 22 o 23 años, por lo que la fiscal adelantó que modificaría la imputación de Penadés con respecto a esta víctima y le quitaría corrupción de menores, pero mantendría los de atentado violento al pudor (se aplica teniendo en cuenta que en los 90 no existía el delito de abuso sexual) y violación.