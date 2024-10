La UTU con alta tasa de aprobación y el torneo que busca bajar la deserción: así funciona la obra social de Nacional en Los Céspedes

La intención de la organización es que ese recoveco de Los Céspedes funcione como un centro social para el barrio Puntas de Manga, ubicado a pocas cuadras.

En total, 150 personas se educan en el complejo de Nacional, que además de la UTU de Deporte cuenta con un bachillerato técnico de Logística, cursos de Inefop para culminar ciclo básico y para orientar a personas a distintas especialidades, y un centro juvenil de INAU que funciona en las tardes, para que los jóvenes permanezcan en el centro durante el día. Con todas esas actividades, desde la fundación calculan que unas 1.000 personas están vinculadas activamente al lugar.

El complejo

WhatsApp Image 2024-10-04 at 20.56.38 (1).jpeg Aula de la UTU de Los Céspedes Foto: Joaquín Pisa

La UTU de Los Céspedes da sobre el costado de la avenida Instrucciones. Dos contenedores blancos, en medio de un espacio verde, forman el centro educativo.

Hay tres aulas, un salón para los profesores, una dirección y dos baños. Agustín Iparraguirre, excoordinador del programa Pelota al Medio de la Esperanza y actual gestor de la Fundación Nacional, destacó que cada clase cuenta con aire acondicionado, televisión y pizarrón.

“A los chicos que van les damos lo mejor, en términos de instalaciones, alimentación, educación, en términos docentes. Todos merecemos de alguna manera tener el mayor esfuerzo”, aseguró Decurnex, en una entrevista realizada en el restaurante que Nacional tiene en su estadio Gran Parque Central.

El centro y la fundación fueron uno de los ejes de la presidencia de Decurnex en Nacional, de 2019 a 2021. La organización se fundó en 2020, con la búsqueda de incidir en la sociedad a través de la educación, y tras el aval de UTU se instaló la escuela técnica de Deporte. Todas sus actividades se autofinancian con la "Gala Gigante" en la que Nacional recauda fondos, y algunos socios pagan una cuota extra para aportar a esas actividades.

Decurnex reconoció que, cuando los resultados no salen, muchos hinchas les reclaman que en vez de invertir en la fundación "hay que traer a un nueve, o un puntero izquierdo". "Nacional es un mundo fútbol y está bien que así sea, pero tiene que haber algo más, porque nosotros no nos podemos abstraer de la realidad, del contexto de los adolescentes en Uruguay, de sus familias, del barrio donde estamos operando", remarcó.

Los estudiantes llegan a las 7:00 de la mañana. Muchos de los que no son del barrio bajan en la terminal de Instrucciones y Mendoza, y caminan los cerca de dos kilómetros de distancia hasta el centro de estudios.

Muchos son del norte de Montevideo, pero otros hacen viajes más largos. Una estudiante es de Paso de la Arena, del otro lado de la capital, pero va porque le “encanta” lo que se estudia allí.

Silvina, una de las trabajadoras del área de limpieza, llegó a la fundación a través de un curso de Inefop. Eligió gastronomía, pero también se interesó por un taller impartido en Los Céspedes que permitía terminar ciclo básico con una serie de pruebas.

Se fue involucrando cada vez más en la fundación y un día le ofrecieron un puesto en limpieza. Hoy, Silvina estudia en el bachillerato técnico de Logística, mientras mantiene su trabajo, y está casi todo el día en el club.

El "boca a boca", impulsado por personas como Silvina, fue acercando gente a la fundación. “Antes no había nada acá, y para estudiar había que viajar dos horas para el Centro. Cuando vi lo de Ciclo Básico me dije que nunca es tarde para volver a estudiar”, relató.

El fútbol

WhatsApp Image 2024-10-04 at 20.57.00.jpeg Jóvenes del Liceo 16 y de la UTU de Los Céspedes posan tras disputar el partido por la "Copa Valores"

Cerca de las 9:30 unos 20 estudiantes salieron de clase y se calzaron los championes de fútbol. En unos minutos llegarían sus rivales, del Liceo 16, para disputar la segunda fecha de la Copa Valores.

Esta edición es disputada por 12 instituciones públicas, y tendrá su final en diciembre en el Parque Central. Para Decurnex, el torneo es el nexo entre la parte deportiva y la social de Nacional: “Te permite una convivencia con liceos, con chicos de distintos extractos sociales, con realidades completamente distintas, y poder estar en una cancha compartiendo los mismos valores”. El torneo cuenta con el sponsoreo de Ancap.

Tanto el expresidente como Iparraguirre destacan que el trofeo más grande es el del “fair play”, que se le da al equipo que represente mejor los valores de compañerismo y convivencia en el torneo. Estas acciones son premiadas con una tarjeta verde, y el que acumule la mayor cantidad de estas tarjetas se lleva el premio.

El partido fue arbitrado por Julio, un árbitro de baby fútbol que, dice, tiene 350 partidos arbitrados solo en 2024. Hace años dirige todos los partidos y afirma: “A la mayoría de los gurises los conozco desde que tenían pañales”.

El partido terminó 7-1 a favor del Liceo 16, y a pesar de lo abultado no hubo ningún incidente. Ni siquiera insultos.

Gol del Liceo 16 contra la UTU de Los Céspedes en la "Copa Valores" Uno de los goles del Liceo 16 contra la UTU de Los Céspedes Video: Joaquín Pisa

Los entrenadores de ambos clubes, Federico (de la UTU) y Gonzalo (del Liceo 16), coincidieron en que la copa es una motivación para que los jóvenes puedan seguir yendo a clases. Y es esta una de las principales motivaciones que lleva a la Fundación Nacional a impulsar el torneo.

El año pasado, un profesor le contó a gente de la fundación que cinco alumnos pasaron de año porque siguieron yendo a clases para poder jugar la copa.

"Si no estudiás, no jugás"

Algunos (cerca del 5%) de los estudiantes de la UTU de Los Céspedes son jugadores de Nacional. Nahuel “Magia” López, juvenil que llegó a disputar algunos partidos con el primer equipo de Nacional en la última pretemporada, es uno de los exalumnos más conocidos.

Fernando Curutchet, coordinador de las formativas de Nacional, valoró la presencia del centro, que cubre un punto clave en la formación de varios jugadores: “Nosotros no formamos futbolistas, formamos personas. Jugás y estudias. Si no estudiás, no jugás”.

El coordinador destacó la presencia de juveniles en la UTU, y aseguró que con la creación de un nuevo bachillerato en 2025 “se van a sumar varios más”.

El futuro de la UTU de Los Céspedes y la Fundación Nacional

WhatsApp Image 2024-10-04 at 20.56.38.jpeg Vista exterior desde la UTU de Los Céspedes Foto: Joaquín Pisa

Iparaguirre recuerda que en el primer año de la UTU había solo 20 estudiantes, en medio de una pandemia que tenía poca presencialidad. En ese entonces llegaron a dudar sobre el futuro del centro, pero hoy la Fundación planea expandir la UTU con un nuevo contenedor, donde se montará un salón para profesores y nuevos baños.

Además, están cerca de sumar nuevos bachilleratos a las opciones de clases en el centro. “Que me avisen y yo me sumo”, dijo Silvina. “Siempre les digo que tienen que hacer bachillerato, ahí ya es otra cosa”, le respondió Iparraguirre.

Sebastián Eguren, gerente deportivo del club, estaba mirando un entrenamiento de la Tercera, al lado de la cancha donde jugaron el partido de la Copa Valores. “Yo creo en las energías, y este lugar tiene buena energía”, destacó, valorando el aporte de tener un centro educativo dentro del recinto.

Explicó que en lo que respecta al área deportiva, el aporte de Nacional es el de la infraestructura, el lugar físico y las canchas, e incluso marcó que el club no se fija en los jóvenes como potenciales futbolistas.

Sin embargo, destacó que existen muchos otros roles que la UTU de Deporte forma y que son necesarios en un club de fútbol, entre distintos roles técnicos y funcionales, que les permite ver al centro como un potencial formador de profesionales para el club.

Nacional tiene planes para ampliar Los Céspedes, con una nueva residencia para los juveniles, y Eguren quiere que el complejo sea un lugar “en el que haya constantemente gente”, en el que la UTU y las demás actividades de la fundación formen una parte importante de esa vida diaria.