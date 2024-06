Lacalle Pou se mudó de Suárez y Reyes a un apartamento en Carrasco

En total, el mandatario registraba un patrimonio neto de $ 23.127.616, alrededor de US$ 586.000, según el documento informado por Búsqueda y al que accedió El Observador. En 2020 su patrimonio alcanzaba los US$ 368.000, aunque con su expareja Lorena Ponce de León alcanzaban un total de US$ 721.000. En 2022, en tanto, la cifra presentada en la declaración por Lacalle fue US$ 418.893.

Lacalle Pou y su expareja Lorena Ponce de León quedaron oficialmente divorciados el 17 de junio.

Tal como informó El Observador, el presidente y Ponce de León resolvieron separarse en mayo de 2022 tras casi 22 años de matrimonio.

A principios de 2023 la pareja se reconcilió, aunque no volvió a convivir. Durante ese año se los vio juntos en varias actividades oficiales y extraoficiales, como una reunión en Anchorena junto a legisladores de Estados Unidos en la que posaron juntos tomándose del brazo. Sin embargo, a mediados de ese año volvieron a separarse.