Metsul advierte por un ciclón extratropical que "cobra considerable fuerza" sobre Uruguay: los detalles

El avance de un frente frío y la formación de un ciclón extratropical generarán este lunes 23 de marzo un escenario de inestabilidad fuerte en Uruguay , con lluvias intensas, tormentas y rachas de viento , según el análisis de Metsul Meteorología.

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El informe señala que el centro de baja presión se ubicará sobre el noreste de Argentina al comienzo del día y avanzará rápidamente hacia el país.

“ Para la mañana del lunes estará sobre Uruguay, donde debería intensificarse ”, indica el reporte.

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Este proceso se dará en simultáneo con la formación de un frente frío, que “ cobra considerable fuerza entre el amanecer y la mañana de este lunes sobre Uruguay ”.

Hacia el final de la jornada, el sistema evolucionará y “ya estará sobre el Atlántico, al sureste de Chuí”, donde dará lugar a un ciclón extratropical.

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Lluvias intensas y tormentas durante el lunes

El ingreso del frente frío, en un contexto de aire cálido e inestable, provocará un deterioro de las condiciones en el país.

Metsul advierte que el lunes estará marcado por “lluvias localmente fuertes a intensas y tormentas”, en un escenario que puede variar según la zona.

Además, señala que “el frente frío aumenta el riesgo de lluvias fuertes a intensas”, especialmente durante la primera mitad de la jornada.

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Riesgo de fenómenos severos

El informe también advierte sobre la probabilidad de tormentas con características más intensas.

“Algunas de las tormentas pueden ser fuertes o severas”, con posibilidad de “ráfagas de viento fuertes o intensas capaces de causar daños”, como caída de árboles, postes o afectación de estructuras.

A esto se suma la posibilidad de “relámpagos, granizo aislado y ráfagas de viento localizadas”, en el marco de un sistema altamente inestable.