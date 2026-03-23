Metsul advierte por un ciclón extratropical que "cobra considerable fuerza" sobre Uruguay: los detalles
“Para la mañana del lunes estará sobre Uruguay, donde debería intensificarse”, indica el reporte de Metsul
23 de marzo de 2026 7:47 hs
El avance de un frente frío y la formación de un ciclón extratropical generarán este lunes 23 de marzo un escenario de inestabilidad fuerte en Uruguay, con lluvias intensas, tormentas y rachas de viento, según el análisis de Metsul Meteorología.
Un sistema que se intensifica sobre Uruguay
El informe señala que el centro de baja presión se ubicará sobre el noreste de Argentina al comienzo del día y avanzará rápidamente hacia el país.
“Para la mañana del lunes estará sobre Uruguay, donde debería intensificarse”, indica el reporte.