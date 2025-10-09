Metsul brindó detalles del ciclón extratropical que afectará a Uruguay este domingo con tormentas y vientos

Un ciclón extratropical comenzará a formarse este fin de semana en el centro de Argentina y su paso por la región del Río de la Plata afectará el clima en Uruguay. Según las proyecciones de Metsul Meteorología, el ciclón se intensificará durante el domingo y alcanzará su máximo desarrollo el lunes, trayendo consigo un frente frío que podría generar lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes.

El fenómeno se originará como una baja presión en el centro de Argentina hacia el sábado, y durante el domingo se transformará en un ciclón cerca del Río de la Plata, afectando tanto el sur de Uruguay como el noreste de Argentina. Si bien el ciclón se alejará hacia el Atlántico el lunes, el frente frío asociado continuará provocando condiciones meteorológicas severas en varias regiones.

A partir del domingo, las condiciones climáticas en Uruguay empeorarán. Se espera que las lluvias comiencen de manera aislada, pero a medida que avance el día, aumentará la intensidad de las precipitaciones. Según los expertos, las lluvias serán fuertes y, en algunas zonas, pueden alcanzar niveles localmente intensos. También se prevé el riesgo de tormentas severas con vientos fuertes y posibles episodios de granizo.

Los efectos más intensos se sentirán especialmente en el sur y sureste del país, donde las tormentas podrían generar vientos racheados, que en algunos casos superarán los 70 km/h, lo que podría ocasionar daños como caída de árboles y cables eléctricos, así como cortes de energía. Metsul alerta sobre la posibilidad de que los vientos sean suficientemente fuertes como para dañar estructuras ligeras y provocar perturbaciones en la circulación.

La circulación del ciclón provocará ráfagas de viento en Uruguay a partir del lunes, con intensidades que podrían superar los 60 km/h en algunas zonas, especialmente en las regiones cercanas al Río de la Plata. Se prevé que las ráfagas más fuertes alcancen entre 70 km/h y 90 km/h, lo que podría generar inconvenientes adicionales como cortes de electricidad y desechos de escombros.