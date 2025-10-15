Orsi inicia su viaje a Europa este miércoles: invitará al papa León XIV a visitar Uruguay

El presidente Yamandú Orsi viaja este miércoles a Europa para participar de varias reuniones, incluido un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano.

La agenda del mandatario comenzará el jueves en la madrugada uruguaya, cuando a las 5:15 (10:15 de Italia) participe en Roma del aniversario Nº 80 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , que se celebra bajo el lema "Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores".

Según anunció días atrás el canciller Mario Lubetkin -que acompañará a Orsi en cada una de las reuniones-, Orsi será el único mandatario de América Latina que hablará en ese encuentro del organismo internacional.

Luego, el mandatario tendrá un almuerzo de trabajo con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella . Más tarde, en su última reunión programada en el día, se encontrará con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Encuentro con el papa

Al otro día, a las 04:00 de Uruguay, Orsi será recibido por el líder de la iglesia católica, León XIV, en el Vaticano. Será la primera visita de Orsi al Vaticano desde que es presidente. Según dijo el mandatario en rueda de prensa este martes, uno de los puntos centrales del encuentro será "analizar que pueda venir a Uruguay".

Además, consideró que es "un momento ideal para hablar de paz" y para "analizar la situación mundial". "Cómo la está viendo y cómo le parece a él que deberíamos pararnos los que estamos al frente de los países del tercer mundo del sur", dijo.

La última visita de un papa a este país fue la de Juan Pablo II en 1988.

Más tarde permanecerá en Ciudad del Vaticano para reunirse con el secretario de Estado del Vaticano.