Así están los 30 reservados por Tabárez: ¿Quiénes están jugando?, ¿cómo sigue Cavani?

Óscar Tabárez convocó a 30 futbolistas para la triple fecha de Eliminatorias de octubre frente a Colombia, Argentina y Brasil. La selección tiene ocho jugadores amonestados y esa es una de las razones de la extensión de la lista. Los que corren riesgo de perderse un partido por una nueva amarilla son Federico Valverde, José María Giménez, Matías Vecino, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez, Diego Godín, Rodrigo Bentancur y Nahitan Nández.

Además hay futbolistas que están en recuperación o volviendo de lesiones, como Diego Godín, Edinson Cavani, Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Jonathan Rodríguez, y llegarán a esta fecha con poco ritmo de partidos. Hay otros, como Luis Suárez, Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz, que han recuperado su nivel.

Demian Alday Estevez / Pool / AFP

Nicolás De La Cruz

A continuación un informe uno por uno sobre la actualidad deportiva de los 30 futbolistas reservados por el Maestro.

Fernando Muslera

El capitán de Galatasaray es titular habitual en su equipo, que después del partido de la selección disputó cuatro encuentros. Le ganaron 1-0 a Lazio por la Europa League pero perdieron los dos siguientes por la Superliga turca; el último fue 3-0, el miércoles ante Kayserispor.

Martín Campaña

Juega habitualmente en el arco de Al Batin de Arabia Saudita. Luego del encuentro de la selección frente a Ecuador el 9 de setiembre, Campaña jugó tres partidos en su equipo: el 12 perdieron 2-0 contra Al Fateh, el 21 igualaron 0-0 ante Al Tai y el jueves enfrentaron a Al Nassr, perdiendo 1-0.

Diego Godín

El 5 de setiembre contra Bolivia disputó su último partido con Uruguay quedando luego afuera del duelo ante Ecuador debido al incremento de dolor en un tendinopatía rotuliana izquierda crónica. El lunes pasado volvió a entrenar normalmente con Cagliari y el miércoles entró para jugar el segundo tiempo en la derrota 2-0 contra Empoli.

@diegogodin

Diego Godín

José María Giménez

Titular en Atlético de Madrid, participó de los últimos tres partidos de su equipo durante setiembre, frente a Porto, Athletic Bilbao y Getafe. Jugó siempre los 90 minutos.

Sebastián Coates

No estuvo en los últimos partidos de la selección por una inflamación en la rodilla derecha, pero volvió a formar parte de Sporting Lisboa, del que es capitán, en los últimos dos partidos contra Porto y Estoril, el último el 19 de setiembre. Este viernes volvió a jugar contra Marítimo arrancando de titular.

Ronald Araújo

Poco a poco se consolidó en la alineación titular de Barcelona. Sólido en defensa y protagonista en el área rival, donde el lunes marcó el gol con el que su equipo empató frente a Granada. Araújo fue titular contra Ecuador debido a la baja a último momento de Diego Godín. El jueves disputó nuevamente los 90' en el 0-0 contra Cádiz.

@Barcelona

Ronald Araújo

Maximiliano Falcón

Después de un tiempo sin jugar en Colo Colo, en los últimos partidos recuperó su presencia y contra Everton, el 14 de setiembre, marcó un gol. El próximo partido de su equipo es el domingo contra Universidad de Chile.

Yonnathan Rak

El mejor defensa del campeonato Uruguayo 2020 jugando para Montevideo City Torque, es ahora titular en Tijuana de México. El 16 de setiembre jugó contra San Luis y su equipo volvió a jugar el viernes a última hora contra Mazatlán.

Martín Cáceres

Si bien viajó para los tres partidos anteriores de Uruguay, no sumó minutos porque recién había llegado a un acuerdo con Cagliari. Volvió a Italia y jugó 45 minutos contra Genoa, fue titular el 19 ante Lazioy el miércoles entró en el segundo tiempo ante Empoli.

@matiasnvs17

Matías Viña

Matías Viña

Debido a un esguince de rodilla no estuvo en los partidos de Roma contra CSKA Sofía por la Europa Conference League, frente a Hellas Verona ni el jueves ante Udinese. El último encuentro que disputó en Italia fue el 12 de setiembre contra Sassuolo.

Joaquín Piquerez

Ya se ganó un lugar en el conjunto de Palmeiras. Actuó en los tres partidos del equipo que siguieron a su participación en la selección. Frente a Flamengo, Chapecoense (dio una asistencia) y la semifinal de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, el martes pasado.

Mauro Arambarri

Cuando retornó de la selección jugó el 13 de setiembre frente a Elche y salió lesionado. Sufrió una rotura parcial de isquiotibiales según los informes de la prensa española. No jugó contra Rayo Vallecano y Atlético de Madrid y tampoco lo hará frente a Betis el domingo.

@LTorreira34

Lucas Torreira

Lucas Torreira

No actuó en las últimas fechas de Eliminatorias porque recién estaba llegando a su nuevo equipo, Fiorentina. De a poco va tomando ritmo de partidos: disputó 66 minutos el sábado 11' contra Atalanta y 65' el martes pasado frente a Inter de Milán.

Rodrigo Bentancur

Fue titular en los últimos dos partidos de Juventus. El domingo en el empate contra Milan actuó los 90 minutos y el miércoles en la victoria frente a Spezia resultó sustituido para el segundo tiempo.

Matías Vecino

Está actuando regularmente en el Inter. El sábado 18 lo hizo durante los 90 minutos y colaboró con un gol en la goleada 6-1 contra Bologna y el martes pasado ingresó en los últimos 20 minutos frente a Fiorentina.

José Jordan / AFP

Federico Valverde

Federico Valverde

Figura repetida en la oncena del italiano Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid. Disputó 90 minutos el martes pasado en el 6-1 ante Mallorca, 78 minutos el domingo 19 ante Valencia y 90 minutos y una asistencia a Benzemá el domingo 12 contra Celta de Vigo. El miércoles volvió a ser titular en el 6-1 a Osasuna.

Manuel Ugarte

El 5 de setiembre frente a Bolivia debutó con la selección. Fue la última vez que jugó porque desde que llegó al Sporting Lisboa estuvo en el banco, como este viernes ante Marítimo. Solo entró a los 92 minutos contra Sporting Braga el 14 de agosto.

Fernando Gorriarán

El mediocampista de Santos Laguna fue titular contra Puebla el domingo, encuentro que terminó 1-1 y resuló sustituido a los 77 minutos. También actuó el martes 14, tras regresar de la selección, frente a Seattle Sounders por la Leagues Cup en Estados Unidos.

AFP

Fernando Gorriarán

Nahitan Nández

Participó en los últimos tres partidos de Cagliari. El 12 de setiembre frente a Genoa actuó 36 minutos, el 19 de setiembre ante Lazio jugó los 90 y el miércoles fue el único uruguayo titular contra Empoli.

Brian Rodríguez

El delantero, figura de Uruguay en el partido contra Bolivia, suele ser titular en Los Angeles FC. Su último partido fue el domingo 19 en la derrota 2-1 contra Portland Timbers, jugando los 90 minutos. El 15 también jugó 88 minutos contra Austin.

Nicolás de la Cruz

Después de haber faltado a la última triple fecha de Eliminatorias por una lesión, el volante de River argentino ha tenido una proficua participación en su equipo. Fue titular en los tres partidos siguientes a su rehabilitación: frente a Independiente, contra Newell's Old Boys marcó un gol y por el último el lunes ante Arsenal.

Jonathan Rodríguez

No volvió a jugar en Cruz Azul desde que regresó de la selección. El 16 de setiembre el club informó que el futbolista presentaba una lesión muscular en el regino isquiotibial de la pierna derecha y su recuperación sería de entre siete y 10 días. El miércoles volvió a entrenar con el equipo.

Jonathan Rodríguez

Brian Lozano

Después de casi dos años de su último partido con la selección (18 de noviembre de 2019 frente a Argentina en Israel), el mediocampista de Santos Laguna retornó a una reserva de Tabárez. El jugador se recuperó de una fractura de tibia y peroné con desplazamiento que puso en riesgo su carrera. De a poco recupera su nivel y el domingo fue titular contra el Puebla.

Gastón Pereiro

El autor del gol del triunfo de Uruguay frente a Ecuador en la fecha pasada, regresó a Cagliari, donde no es protagonista principal. En los últimos dos partidos de su equipo disputó 37 minutos, ocho contra Genoa, 16 frente a Lazio y 13 contra Empoli.

David Terans

Titular de Athletico Paranaense, que este jueves enfrentó a Peñarol en el Campeón del Siglo por la semifinal de la Copa Sudamericana donde anotó el gol del 1-0. Estuvo en cancha desde el arranque en los últimos tres partidos que jugó su equipo por torneos brasileños en una semana, frente a América Mineiro, Santos y Juventude.

@david_terans

David Terans

Giorgian De Arrascaeta

Sufrió una distensión muscular y realiza el recuperación en Río de Janeiro junto a Jorge Rey, uno de los preparadores físicos de la selección. Se lesionó el 12 de setiembre, en un partido contra Palmeiras. El mediocampista de Flamengo no jugó este miércoles contra Barcelona de Guayaquil por la semifinal de la Copa Libertadores.

Darwin Núñez

Tras recuperarse de la artroscopía de rodilla que lo alejó de la selección desde noviembre último, está pasando por uno de sus mejores momentos deportivos. Marcó cuatro goles en los últimos dos partidos de Benfica por la liga portuguesa y en ambos fue elegido el mejor jugador de la cancha.

Patricia De Melo Moreira / AFP

Darwin Núñez

Maximiliano Gómez

El delantero de Valencia es asiduo titular en su equipo. Disputó los tres partidos de setiembre. Marcó un gol contra Osasuna en el triunfo por 4-1; el miércoles estuvo los 90 minutos en la dura derrota por 3-1 ante Sevilla.

Luis Suárez

No tuvo un buen desempeño en la Copa América y faltó a los tres partidos de Eliminatorias de setiembre por un edema de rodilla. Volvió a jugar en Atlético de Madrid y en setiembre acumula tres partidos; el martes 21 fue la figura del triunfo ante Getafe, marcando los dos goles de su equipo.

Edinson Cavani

Después de la Copa América solo actuó 37 minutos en Manchester United, el 29 de agosto frente a Wolverhampton. El jugador sufrió una lesión muscular en un entrenamiento, aunque el club no informó de la gravedad. El 13 de setiembre el técnico Ole Gunnar Solskjaer señaló que el Matador se recuperaba de una "ligera tensión". El miércoles el entrenador señaló que no jugó ese día contra West Ham porque "no ha entrenado lo suficiente como para ser parte de esto. Está trabajando duro y conoce su cuerpo mejor que nadie. Levantará la mano cuando esté listo".

Detalles de la triple fecha



Rival: Colombia

Jueves 7 de octubre

Hora 20

Gran Parque Central



Rival: Argentina

Domingo 10 de octubre

Hora 20:30

Estadio Monumental de Buenos Aires



Rival: Brasil

Jueves 14 de octubre

Hora 21:30

Arena da Amazonia, Manaos