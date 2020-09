Bergessio recibió tres partidos de suspensión por su expulsión ante Plaza

Gonzalo Bergessio fue castigado con una sanción de tres partidos por su expulsión ante Plaza Colonia por la séptima fecha del Torneo Apertura en la que le aplicó un golpe en el rostro a Yvo Calleros que terminó con la nariz ensangrentada.

El goleador del certamen ya había cumplido un partido de sanción automática en la octava etapa contra Progreso, el miércoles pasado, pero pudo jugar el sábado contra Fénix siendo determinante al anotar el gol del triunfo en el epílogo del encuentro.

Camilo dos Santos

El lunes de la semana pasada fue instruido el expediente, y el pasado lunes la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) convocó a una audiencia que se celebró el martes por la noche tras la cual Nacional presentó sus alegatos. En votación dividida (de 3 a 2), el órgano sancionó al delantero argentino con tres partidos.

¿Cómo fue la votación?

Votaron por una sanción de tres partidos Fernando Rígoli (miembro que viene trabajando en la comisión desde tiempo atrás y que en su momento fue propuesto por Rampla Juniors), Ángel Alonso y Juan Diego Menghi. Estos dos entraron este año a la comisión propuestos por Defensor Sporting y Peñarol, respectivamente.

Votaron por una sanción de dos partidos Pablo Barreiro, miembro que fue ratificado este año por Nacional, y Daniel Queijo, que había sido propuesto en su momento por River Plate, No participó de la sesión Juan Pablo Decia, miembro procedente de la Mutual. Cabe aclarar que si bien los miembros son propuestos por los clubes, no integran la Comisión para defender los intereses de los mismos sino simplemente para impartir justicia.

Si bien el fallo fue emitido este martes, la promulgación del mismo se realizará el viernes. Por esa razón Bergessio podrá jugar este jueves contra Cerro (hora 20.15, Gran Parque Central) por la décima fecha del Apertura pero no el domingo contra Defensor Sporting en el Franzini (hora 20) porque ahí deberá cumplir su segundo partido de sanción.

El tercero (Danubio, el jueves 10 de setiembre en el Parque) no lo cumplirá ya que al haber cumplido el 50% de la pena, Nacional pedirá su rehabilitación condicional que conforme al artículo 18 del Código Disciplinario tiene como requisitos haber cumplido la mitad del castigo y no tener antecedentes. El plazo legal de los antecedentes es tres meses y Bergessio no los tiene por lo que en la 11ª fecha estará en cancha ante los franjeados.

Camilo Dos Santos

La Comisión Disciplinaria se reúne los lunes y las rehabilitaciones tienen un efecto inmediato y no necesitan ser promulgadas. Por ejemplo, este lunes fue rehabilitado Gonzalo Vega de Rentistas, quien recibió tres partidos de castigo por su expulsión contra Cerro Largo. Este miércoles podrá estar a la orden contra Plaza Colonia (hora 15, Complejo Rentistas).

El contrasentido de la promulgación ficta

El nuevo Estatuto de la AUF (que se aprobó a fines de 2018) estableció algunos cambios en el régimen de las sanciones de la Comisión Disciplinaria y la promulgación de sus fallos.

Anteriormente, bajo el Reglamento General de la AUF, era la Mesa Ejecutiva, que se reunía los miércoles, la que promulgaba todos los fallos de la Comisión.

El nuevo Estatuto, buscando una mayor celeridad en la aplicación de las normas, eliminó esa necesidad de que cada fallo de la Comisión pasara por la Mesa. Sin embargo, por una decisión del área administrativa de la AUF, que no tiene ningún sustento normativo, se estableció que los días viernes las sanciones disciplinarias de la Comisión quedarán promulgadas en forma ficta.

Esta promulgación no requiere de ningún acto administrativo porque es ficta. Sin embargo, con ese curioso requisito se difiere todo lo resuelto los lunes para los viernes.

El sistema estaba pensado para el régimen normal de disputa de las fechas los fines de semana.

Pero la pandemia de coronavirus apretó el calendario y ahora se está jugando entre semana y los fines de semana. Y este régimen de promulgaciones ficta hace que lo decidido los lunes no rija para los partidos de los miércoles y los jueves sino que recién se aplica para los cotejos del fin de semana.

Las rehabilitaciones, sin embargo, despliegan sus efectos de forma inmediata y sí cumplen con el espíritu del nuevo Estatuo AUF de darle una mayor celeridad a los fallos.

Quiere decir que el problema que se presentó el año pasado cuando el calendario también se apretó y se empezaron a jugar partidos entre semana y los fallos de la Comisión debían esperar la promulgación de la Mesa Ejecutiva en el atardecer de cada miércoles, ahora se traslada, por este requisito del área administrativa de la AUF, para los viernes.

El año pasado, los dirigentes de Cerro no advirtieron estos desfasajes e incluyeron en un partido contra Progreso a Martín González que estaba suspendido. Perdieron los puntos en la Cámara de Resolución de Disputas de la AUF. ¿Le pasará esto a algún equipo este año?