Brasil se pone firme del lado de Uruguay en el Mercosur y contra Argentina, lo invita a retirarse, pero en Buenos Aires ponen paños fríos

El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, arremetió contra Argentina por su firme posición a no abrir el Mercosur al comercio mundial, algo que es impulsado por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dentro del bloque regional, y en Buenos Aires recogieron el guante, pero intentan poner paños fríos sin modificar su postura.

En un evento de la Cámara de Comercio Internacional el lunes, Guedes abogó por la "modernización" del Mercosur e invitó a retirarse a "los que estén incómodos", en alusión a Argentina.

"Nuestra postura es avanzar. No vamos a salir del Mercosur, pero no aceptaremos un Mercosur como herramienta de ideología (...). Mercosur es una plataforma de integración en la economía global. Si no cumple esa función, lo vamos a modernizar y los que estén incómodos que se retiren", dijo el ministro de Economía brasileño.

"Argentina dijo eso un día a los otros: el Mercosur es como es y los que quieran que se retiren. Vamos a devolver eso a Argentina", añadió. El presidente argentino, Alberto Fernández, le había dicho a Lacalle Pou en una cumbre del bloque en marzo que si para Uruguay el Mercosur es "un lastre", que se retirara. "No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie”, dijo entonces Fernández.

Incluso Guedes propuso que el país dirigido por Alberto Fernández que se aparte de las negociaciones por un tiempo. "Argentina están en un momento muy delicado. No exigimos de Argentina. Entendemos que usted no pueda venir ahora, entonces nosotros les damos waiver (exención) para venir en un año, dos años, tres años. Venga cuando quiera, pero no nos impida avanzar. Nosotros quedamos firmes en esta posición, y Argentina parece estar muy firme en posición antagónica a la nuestra", dijo.

Las nuevas declaraciones de Guedes fueron recibidas en la cancillería argentina, que buscará de todas formas evitar la confrontación directa con Brasil. "Argentina continuará trabajando de manera amistosa y en favor de los sectores productivos y el empleo regional con los gobiernos de Brasil, Uruguay y Paraguay. El diálogo y el consenso son las herramientas características del MERCOSUR, una creación colectiva que cumplió 30 años", recogió El Cronista de un allegado al canciller, Santiago Cafiero.

Las autoridades argentinas se niegan a avanzar hacia una mayor flexibilización comercial y una reducción de la tarifa externa común (TEC), exigida por el gigante sudamericano, que tiene presidencia de turno, y Uruguay. Lacalle Pou presentó el 7 de setiembre el inicio de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con China, pero una norma del bloque del año 2000 prevé que los socios deben contar con la anuencia de sus contrapartes para sellar negociaciones de ese tipo.

Paraguay, el cuarto miembro del bloque, mantuvo hasta ahora una postura equidistante.

"Los argentinos quieren transformar [el criterio de] unanimidad para hacer cambios en el Mercosur en vetos", dijo Guedes.

Argentina "no nos impidas avanzar. Brasil se mantendrá firme en esa posición, y Argentina parece estar muy firme en una posición antagónica, de decir 'nadie puede dar un paso al frente porque estoy en dificultades'" económicas, agregó.

AFP y El Cronista