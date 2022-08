Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid: "Me sorprende que Valverde y otros no estén nominados al Balón de Oro"

Darwin Núñez es el único jugador uruguayo nominado al Balón de Oro 2022 según informó Referí este viernes cuando se dieron a conocer los 30 futbolistas, en los que no aparece el argentino Lionel Messi, ganador de la última edición.

El Balón de Oro 2022, concedido por la revista France Football, será entregado el 17 de octubre en una ceremonia en París.

La ausencia de Messi entre los candidatos supone un gran hito, ya que el argentino estaba entre los candidatos al Balón de Oro desde 2006 y quedó en el podio casi sin interrupción desde 2007, con la salvedad de la edición de 2018.

Este sábado, el técnico de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, brindó una conferencia de prensa previa al partido de este domingo en el que su equipo comenzará una nueva temporada de LaLiga de España visitando a Almería.

Y allí fue consultado sobre los nominados al Balón de Oro 2022 y las ausencias.

"Me sorprende un poco, que Kroos, quien ha hecho una temporada fantástica no esté entre los nominados como también me sorprende que no estén Valverde, Militao o Alaba, porque han hecho una temporada espectacular. Nominar a todos los jugadores del Real Madrid podría ser un problema, pero es un poco extraño que jugadores como ellos no estén", dijo Ancelotti.

Respecto a cómo ha evolucionado Valverde, el entrenador indicó: "Empezó bien también el año pasado, pero se lesionó contra Barcelona y luego le costó más entrar en el equipo. Lo hizo bien en la segunda parte de la temporada. ¿Titular? Es difícil decirlo, porque no puedo decirlo de nadie. Ha progresado mucho. Es una pieza muy importante porque es capaz de adaptarse a jugar en banda. Esto nos ayuda mucho en distintos partidos. Su presencia y su habilidad nos han ayudado muchas veces".