Conocé todos los detalles de la final de la Copa Sudamericana entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino

Llegó la hora. La espera terminó y este sábado a las 17:00 se jugará la primera de las tres finales de Conmebol que recibirá Montevideo en una semana, cuando los brasileños Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino disputen la definición de la Copa Sudamericana 2021.

El partido, además de la magnitud continental que generará, para los uruguayos tendrá la expectativa de ver cómo quedó el Estadio Centenario, que fue reacondicionado para recibir este partido y la final de la Copa Libertadores, Flamengo-Palmeiras, el próximo sábado 27, y que tendrá su reapertura con este primer duelo entre brasileños.

El encuentro tendrá presencia uruguaya en el campo de juego con David Terans, figura en Athletico Paranaense, mientras que Emiliano Martínez, el ex Nacional, no está habilitado para jugar con RB Bagantino, si bien viajó junto al plantel.

David Terans en la llegada de Athletico Paranaense a Montevideo para la final de la Copa Sudamericana

Además, habrá jueces uruguayos. Andrés Matonte será el árbitro principal, Martín Soppi y Carlos Barreiro sus asistentes y Christian Ferreyra el cuarto árbitro.

El VAR estará a cargo de Leodán González, quien fue confirmado este miércoles luego de que la Conmebol sancionara a Andrés Cunha, quien iba a cumplir esa función. Como AVAR estará el peruano Víctor Carrillo, mientras Nicolás Tarán será AVAR 3 y el venezolano Jaun Soto AVAR 4.

¿Por dónde se podrá ver la final? El partido se podrá ver en Uruguay por las señales de ESPN y DirecTV, informó la Conmebol.

Con respecto a los espectáculos musicales, aún no se han anunciado, pero según supo Referí serían grupos brasileños, acordes al público que predominará en las tribunas en estas dos finales, las que tendrán aforo 100% para vacunados.

Emiliano Martínez con Red Bull Bragantino

¿Cuál será el premio para el campeón? Quien se quede con el título se llevará el premio de la final dispuesto por Conmebol que este año ascendió a US$ 4 millones, mientras que el segundo recibirá US$ 2 millones.

Eso se suma a todo lo percibido en las instancias previas: fase de grupos US$ 300.000 por partido (juegan tres de local por equipo), octavos de final US$ 500.000, cuartos de final US$ 600.000 y semifinal US$ 800.000, lo que suma un total, sin contar lo que pase este sábado, de US$ 2.8 millones.

Venta de entradas

Las entradas para los hinchas uruguayos están a la venta con un precio único de US$ 200 para el sector dispuesto en la Tribuna Olímpica (Categoría 2).

Los precios de las entradas para los otros sectores son de US$ 100 para la Ámsterdam (hinchas de Paranaense), US$ 100 para la Colombes (Bragantino), US$ 150 para la platea Olímpica, US$ 200 para la tribuna Olímpica y US$ 400 para la América.

Red Bull Bragantino quiere hacer historia

"La recaudación de la boletería de ambos partidos (final de Sudamericana y Libertadores) será reinvertida en el fútbol del continente, 50% de la recaudación corresponde a los clubes participantes y 50% son para cubrir gastos de la organización y operativa del evento", informó la Conembol.

Así llegan

Ambos planteles llegaron este miércoles a Uruguay y ya se preparan con los últimos entrenamientos previos a la final.

Los rojinegros convocaron a treinta jugadores, entre ellos hombres experimentados como Nikao, Thiago Heleno o el uruguayo David Terans, para intentar ganar su segundo título en la Sudamericana, tras el obtenido en 2018.

"Estamos totalmente concentrados en buscar ese título", afirmó Valentim, quien asumió las riendas del equipo tras la salida del portugués Antonio Oliveira en septiembre.

Por su parte, el paulista Red Bull Bragantino viajó más temprano a la capital uruguaya para jugar su primera final internacional.

Con los mediocampistas Ramires y Lucas Evangelista entre algodones, el entrenador Mauricio Barbieri comandó una legión de futbolistas en la que sobresalen el zaguero Léo Ortiz, el extremo argentino Tomás Cuello y los delanteros Artur e Ytalo.

"Tenemos condiciones plenas para ir allá y obtener un resultado positivo", dijo el atacante Alerrandro.

Ambos equipos perdieron sus últimos encuentros, el martes, por la jornada 33 del Brasileirao. Paranaense cayó 1-0 con el líder Atlético Mineiro en Curitiba, mientras que Bragantino fue goleado 3-0 por Gremio en Porto Alegre.

Tanto el 'Furacao', undécimo del campeonato a falta del resto de la jornada, como la 'Massa Bruta', cuarto, alinearon a los suplentes.

La primera de las tres finales en Montevideo

La final de la Sudamericana será la primera de las tres disputas internacionales que se llevarán a cabo en Montevideo este y el próximo fin de semana.

El sábado, en el legendario estadio Centenario, Paranaense y Bragantino pelearán por la final de la Sudamericana y un día después, en el Gran Parque Central, Corinthians y las colombianas de Independiente Santa Fe definirán las ganadoras de la Copa Libertadores femenina.

El sábado 27, en el Centenario, Flamengo y Palmeiras disputarán la final de la Libertadores, consolidando el dominio brasileño en los principales torneos de clubes de la región.