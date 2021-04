De Arrascaeta, de aquel repartidor de pan en Nuevo Berlín, a este multicampeón con Flamengo

En enero de 2015 dejó Defensor Sporting y se fue a jugar a Brasil. Cruzeiro de Belo Horizonte fue su destino. Con ese club que hoy milita en la B brasileña, Giorgian De Arrascaeta dio sus primeros pasos en el fútbol internacional, tras proyectarse como uno de los mejores valores surgidos de la cantera del club del Parque Rodó.

Nunca un jugador de Defensor Sporting le había dejado tanto dinero en un pase como cuando fue transferido a Cruzeiro en € 4 millones. Solo pudo igualarlo dos años y medio después Maximiliano Gómez cuando en julio de 2017 se fue a Valencia de España.

En Cruzeiro, De Arrascaeta se dio a conocer. Mostró lo que es capaz jugando como volante abierto o extremo, e incluso como media punta. Allí sumó sus tres primeros títulos en Brasil: consiguió dos veces la Copa Brasil, en 2017 y 2018, y una vez el Torneo Mineiro 2018.

Las virtudes que mostró en Cruzeiro, llevaron a que Flamengo lo contratara como el pase más caro de la historia del fútbol brasileño cuando el club carioca pagó 63,7 millones de reales (€ 15 millones) superando los 60 millones de reales habían pago en 2005 por el argentino Carlos Tevez cuando fue a defender a Corinthians.

La cara llena de gol luego de uno de los tantos convertidos para Flamengo

Atrás había quedado su infancia en Nuevo Berlín, en el departamento de Río Negro y su llegada a Defensor Sporting luego de que un amigo le consiguió una prueba. Pese a que tenía 15 años, Juan Ahuntchain lo vio y le pidió que no volviera a su pueblo. Había llegado solo por dos días y no podía costearse los gastos.

En Nuevo Berlín, era uno más de los 2.500 habitantes y ayudaba a su padre -quien trabajaba en una panadería- y a veces repartía pan y bizcochos para poder salir con sus amigos los fines de semana.

Defendió a Pescadores Unidos de su pueblo y su padre Alfredo lo llevó a Anglo de Fray Bentos, el mismo club que, entre otros, catapultó a Gastón Ramírez, Matías Laborda y el juvenil Joaquín Sosa, quien debutó en Primera el miércoles pasado en Nacional para dar la vuelta ante Rentistas, club al que pasó este domingo a préstamo. También de allí salió Alejandro Garay, extécnico de la selección uruguaya sub 17 y actual de la sub 15.

Cuando firmó su primer contrato con Defensor Sporting en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien lo llevó fue Tabaré Viudez. El volante justo volvía de jugar algunos partidos en Milan de Italia y su auto 0 km hizo que los ojos de De Arrascaeta se agrandaran de asombro.

Casualmente este domingo al ganar su décimo título con Flamengo y como fue elegido la figura de la cancha, le regalaron un 0 km. En un principio se había informado que el uruguayo había donado el auto a un empleado del club carioca, pero luego se desmintió esa información.

En 2012 fue vicecampeón de la Copa Libertadores sub 20 con Defensor en Perú y la gran figura del equipo, y a su regreso, se organizó una caravana de Montevideo hasta Nuevo Berlín.

Tabaré Silva fue el primero que confió en él para hacerlo debutar en Primera división y nada menos que en un 3-1 sobre Danubio. Fue en octubre de 2012.

El uruguayo en pleno festejo cuando obtuvo uno de los dos Brasileiraos con Flamengo

En la temporada 2012-13 fue elegido como la revelación del Campeonato Uruguayo en la encuesta de 100 periodistas que organiza anualmente El Observador, Fútbolx100.

Pero fue Flamengo en estos últimos dos años el que supo aprovechar sus virtudes futbolísticas. Desde su llegada en enero de 2019, De Arrascaeta ha cosechado nada menos que 10 títulos, entre ellos, la Copa Libertadores de 2019 en la que vencieron al River de Marcelo Gallardo en los minutos finales.

Los torcedores de Flamengo no solo son los más numerosos de toda América Latina, sino que además, son muy fanáticos.

Tanto es así que, como informó Referí hace un mes, varios de ellos le pusieron el nombre “Arrascaeta” a sus hijos, no solo varones, sino también niñas.

En diciembre pasado, uno de sus tantos golazos, estuvo nominado al Premio Puskas de la FIFA.

Este fue el golazo por el que fue nominado:

Es que en 2019 le convirtió un gol hermoso a Ceará jugando para Flamengo por el Campeonato Brasileiro, el cual fue elegido el mejor del año.

Febrero de 2020 fue inolvidable para De Arrascaeta. En 10 días consiguió tres títulos distintos con Flamengo: el 16 de ese mes logró la Supercopa Brasileña, luego el 22, ganó la Taça Guanabara que es la primera fase del torneo estadual carioca y el 26, la Recopa Sudamericana contra Independiente del Valle que había ganado la Sudamericana.

La Copa Libertadores tan ansiada, algo que De Arrascaeta celebró mucho

Con Flamengo y también con Cruzeiro, el uruguayo ya está entre los primeros cuatro goleadores extranjeros del Campeonato Brasileiro en toda la historia con 42 tantos. Superó a Andrés D’Alessandro, hoy jugador de Nacional, quien llegó a 40 y está solo a seis de alcanzar al colombiano Víctor Aristizábal en el tercer lugar.

Este domingo, ante Palmeiras de Matías Viña, vigente campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Brasil, el volante uruguayo consiguió el bicampeonato de la Supercopa Brasileña con un gol para el 2-1 transitorio, y un tanto en la definición por tiros desde el punto penal.

En la selección nacional, su historia no es tan exitosa. La devoción que despierta en Flamengo, como la que despertó en su momento en Cruzeiro, no se ha visto reflejada en el equipo de Óscar Washington Tabárez, quien no siempre lo ha colocado en la misma posición que otros técnicos en el fútbol brasileño, más suelto y con mayor llegada en ofensiva.

AFP

Con la celeste, De Arrascaeta se propone mostrar más

En sus 26 partidos desde su debut celeste en setiembre de 2014, convirtió tres goles, todos en amistosos.

Sin embargo, Giorgian, quien ya disputó un Mundial en Rusia 2018, apuesta a seguir creciendo tanto en Flamengo, como en la selección.

Por ahora, en estos dos años con el conjunto carioca, sumó 10 títulos a los que hay que agregarle otros tres ganados con Cruzeiro desde que se fue a jugar a ese país hace ya seis temporadas.

SUS 10 TÍTULOS CON FLAMENGO

Copa Libertadores 2019

Recopa Sudamericana 2020

Campeonato Brasileiro 2019 y 2020

Supercopa de Brasil 2020 y 2021

Campeonato Carioca 2019 y 2020

Taça Guanabara 2020

Taça Rio 2019