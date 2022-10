De la Cruz llega picante a Qatar 2022: asistencias, goles y qué pasa con su futuro

El mundo del fútbol de Argentina sigue hablando de Nicolás de la Cruz. No es para menos. El volante de River Plate, de 25 años, surgido en Liverpool, club que aún mantiene el 70% de su ficha, es protagonista de un cierre de temporada espectacular y llegará al Mundial de Qatar 2022 en su mejor nivel.

Los hechos realzan su gestión. En la última semana jugó tres partidos por la Liga Profesional Argentina (miércoles, domingo y miércoles), fue la figura en todos los partidos, jugó en tres posiciones diferente, River Plate ganó los tres partidos (Estudiantes 5-0, Patronato 1-0 y Platense 2-1) y dio tres asistencias y anotó un gol.

AFP

Nicolás de la Cruz saca el remate que terminará en gol en River Plate y Platense

Con estas actuaciones y las destacadas producciones que tuvo en los últimos dos amistosos de Uruguay ante Irán y frente a Canadá, al que le convirtió un gol, De la Cruz comienza a ganar espacios para ingresar en el mediocampo titular de Uruguay junto a Federico Valverde y Rodrigo Bentancur en el Mundial de Qatar 2022.

Lo que jugó De la Cruz en la última semana fue para encuadrar, no solo por la calidad, sino por la variedad del repertorio que ofrece desde el lugar más importante del campo de juego.

Ante Estudiantes comenzó como volante por izquierda, volcado hacia el medio -en la posición que suele ocupar- pero terminó como volante central, de 5 (por delante de la línea defensiva), en los partidos frente a Estudiantes y Patronato.

En el primer partido de los últimos tres, ante Estudiantes, dio las asistencias para tres de los cinco goles.

Este miércoles ante Platense jugó en el medio volcando a los costados, por derecha y por izquierda, y redondeó una actuación destacada.

Diario Olé lo calificó como el mejor jugador del partido.

Así fue le gol que anotó a Platense, el 1-0 de los millonarios:

¡ASÍ SE ABRIÓ EL PARTIDO! Nico De La Cruz disparó y la suerte estuvo de su lado para el primero de River vs. Platense en el Más Monumental. pic.twitter.com/wuHOl2zFz2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2022

Sobre su rendimiento, en el uno por uno de la actuación de los jugadores millonarios, el diario deportivo argentino destacó: "Intuitivo para ir a buscar el centro de Barco y definir de primera en el 1-0, falló un mano a mano y ganó la pelota en el inicio del gol de Suárez. Eligió el pase a un Borja adelantado antes que pegarle al arco en la primera llegada. Ledesma le sacó un bombazo que era el 3-1".

Estos fueron los números De la Cruz ante Platense: anotó un gol, fue primero en tiros al arco con seis remates, primero en duelos ganados (11), primero en pases a campo rival con 46, lideró las entradas completadas (5), fue segundo en pases completados (65), segundo en recuperación, con 11 y fue segundo en toques, con 102, lo que refleja la incidencia que tuvo en el funcionamiento de su equipo.

A River Plate, que este miércoles clasificó a la Copa Libertadores 2023, le quedan dos partidos para completar la temporada, el día 16 ante Rosario Central y el 22 frente a Racing.

AFP

Nicolás de la Cruz en River Plate y Platense

Luego llegará el momento en que De la Cruz se integrará a la selección uruguaya.

Apenas lo libere River Plate, comenzará a trabajar en el Complejo de la AUF y el 9 de noviembre viajará con la selección a Abu Dhabi, donde Uruguay realizará la última parte de la preparación antes de trasladarse a Doha el 19 de noviembre. La selección debuta el 24 de noviembre ante Corea del Sur.

De aquel comienzo a este presente

En sus primeros meses en River Plate, a donde llegó en agosto de 2017, le costó adaptarse.

Los cuestionamientos a Marcelo Gallardo sobre su contratación fueron la constante en la vida de los millonarios.

Sin embargo, el volante uruguayo se transformó en figura del equipo en el que juega su sexta temporada y en el que ganó ocho títulos, incluidos las preciadas Copa Libertadores 2018, la Recopa 2019, la Liga Profesional Argentina 2021.

En 2019, los medios argentinos destacaban, sin medir elogios, el aporte de De la Cruz.

En el segundo semestre de ese año 2019, Pep Guardiola lo pidió para Manchester City, pero el pase no llegó a buen puerto, porque querían River Plate 22.000.000 de euros (US$ 25.000.000) por el jugador, que los ingleses no pagaron.

Los elogios de Valverde y un mensaje para Diego Alonso

En una charla de Federico Valverde con Referí, el volante de Real Madrid se refirió a la actuación del mediocampo de Uruguay ante Canadá y elogió a De la Cruz por lo que aporta al tandem Valverde-Bentancur.

Esto dijo Valverde: "Con Canadá, ellos presionaron bastante arriba y nuestro planeamiento (Valverde jugó como doble cinco) fue sacar el balón con los defensas, con Rodri (Bentancur) y con De la Cruz suelto por el medio. Con Canadá hicimos todo bien. Los primeros 45 minutos fueron muy buenos. Llegamos con muchos espacios, con diagonales de los delanteros, Luis (Suárez) bajaba a ayudar, Canobbio bajaba a ayudar. El Bola (de la Cruz) nos dio esa libertad que cada vez que lo encontramos tuvo espacios para correr, y dio muchos pases de calidad”

En el último ensayo del entrenador de Uruguay, la zona de volantes con Canobbio, Valverde, Bentancur y De la Cruz mostró su mejor versión desde que se inició la era Diego Alonso.

De la Cruz ya había mostrado rendimientos a este nivel con la selección en la Copa América de Brasil 2021. Bajo la gestión de Óscar Washington Tabárez, el volante se ganó la titularidad. Le dio otro funcionamiento al mediocampo, pero una lesión y una trombosis en un pie, lo dejaron sin jugar durante tres meses en el segundo semestre de ese año.

¿El futuro?

Los hinchas de River Plate están inquietos sobre lo que ocurrirá con el uruguayo después del Mundial de Qatar 2022. Mucho más Liverpool, porque tiene el mayor porcentaje de la ficha que por el valor de mercado del jugador representa un ingreso superior a los US$ 10.000.000 en este 2022, con lo que podrá construir un nuevo estadio en Belvedere y completar la obra avanzada y sin terminar en el Complejo La República, donde tiene 11 canchas en las que entrenan los juveniles.

El asunto más delicado es que el 1° de enero De la Cruz será jugador libre debido a que aún no renovó contrato con River Plate.

El volante fue transferido por Liverpool a River en agosto de 2017. José Luis Palma, el presidente de los negriazules, negoció con Rodolfo D'Onofrio la venta del 30% de la ficha en US$ 4.000.000. El 70% quedó en poder de los de Belvedere.

AFP

Nicolás de la Cruz celebra su gol en River Plate y Platense

Con esos números, que transformaron el acuerdo en un pase de US$ 13.000.000, se selló el mejor negocio realizado por un club uruguayo con uno del exterior.

Sin embargo, este vínculo tuvo efectos secundarios imprevistos y negativos para Liverpool.

River Plate, que solo se quedó con el 30% de la ficha, no le interesó transferirlo porque se quedó con un jugador de nivel de Europa en el fútbol de Sudamérica, por el que pagó en seis temporada, que es lo que lleva en River, menos de US$ 700.000 por campeonato y cuando lo transfiera se embolsará el porcentaje que le corresponde, que será superior a lo que pagó en 2017.

Liverpool intenta transferirlo, pero no lo consiguió porque los derechos federativos quedaron en poder de River Plate, que es quien tiene la última palabra en la venta del jugador. Esto dejó a los negriazules como rehenes de los millonarios.

Por su agradecimiento con el club que lo formó, el jugador del que habla Argentina se comprometió con Liverpool a dejar dinero por su pase al exterior, pero si quisiera, el primer día de 2023 podrá firmar libre con el club del mundo que quiera y el único beneficiario de los ingresos será De la Cruz porque estará en condición de jugador libre.