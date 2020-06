De “Pajarito” a Valverde: a cinco años de su firma con Real Madrid, la maduración de un futbolista de elite mundial

Federico Valverde tenía 16 años y jugaba en las juveniles de Peñarol cuando puso la firma para Real Madrid, el club merengue que vio en aquel joven flaquito una apuesta para el futuro, y por esa razón vino a buscarlo a Montevideo para ficharlo para su cantera.

Fue por estas fechas de 2015 (el 13 de mayo viajó a Madrid y día 23 firmaron los contratos) cuando Pajarito se vinculó al poderoso equipo, por lo que este viernes sus primeros cinco años con la institución formaron parte de un especial del diario deportivo As de Madrid.

El fichaje fue por 5 millones de euros, según informó el club en ese entonces.

Los merengues se hicieron con el joven talento de Peñarol que también había sido observado por Arsenal, Manchester United y Barcelona.

¿Por qué fue a Madrid? As señaló este viernes que los directivos de Real Madrid ofrecieron el doble de sus rivales para quedarse con el juvenil que en aquel momento se aprontaba para cumplir sus 17 años el 22 de julio.

Vlverde y la pelota

El plan de los merengues con el uruguayo tenía distintas etapas para su evolución hasta llegar al primer equipo. El volante las fue superando hasta ser lo que es hoy: figura y promesa del club.

El primer paso de aquel proyecto que tenía Real Madrid para Valverde como figura del fútbol mundial fue que se quedara un año más en Peñarol. De esa forma, disputó el Campeonato Uruguayo 2015/16 en el que fue campeón con los aurinegros tras disputar el título ante Plaza Colonia.

Valverde con la celeste juvenil

El 23 de julio de 2015, un día después de su cumpleaños 17, debutó en el primer equipo mirasol, con Pablo Bengoechea como DT, en un amistoso internacional ante Cruzeiro. “Es un sueño cumplido”, declaró tras ese encuentro. “Se dio todo muy rápido”, agregó el volante, quien dijo que intentó jugar como lo hacía en la Quinta división.

Valverde ante Cerro

Luego llegaron sus primeros partidos oficiales en aquel Peñarol al que había llegado Diego Forlán y en el que estaba Marcelo Zalayeta. "Tuve la oportunidad de verlo crecer en Peñarol con 17 años y poco a poco fue agarrando su lugar. Siempre se le vieron unas condiciones espectaculares”, dijo esta semana Forlán en un encuentro de embajadores de La Liga de España.

En ese entonces también alternaba sus entrenamientos con las selecciones juveniles de Uruguay, con la que avanzó en las categorías pero no pudo estar en el Sudamericano sub 20 de Ecuador 2017 en la que la celeste fue campeona. Real Madrid no lo cedió; sí para el Mundial de Corea del Sur en el que fue elegido Balón de Plata.

Con el Balón de Plata del Mundial sub 20

Un camino para foguearse

Tras el título con Peñarol, Valverde viajó a Madrid para sumarse a los merengues. El Castilla, el equipo filial del club, fue su primer destino donde tuvo a Santiago Solari como entrenador, el argentino que jugó sus últimos partidos en los aurinegros.

El mensaje de Fede a Solari

No la tuvo fácil y en su arranque era suplente en un equipo que tenia al noruego Martin Odegaard, quien había llegado con más cartel que el uruguayo y hoy está cedido a Real Sociedad, a la espera de que vuelva al club y se consolide junto al volante celeste.

Valverde se ganó su lugar en el 11, terminó como titular indiscutible y marcó sus tres primeros goles.

Con Santiago Bueno en España

Con esos rendimientos, y con 18 años, consideraron que estaba pronto para pasar a Primera división y pasó cedido a Deportivo de La Coruña para la temporada 2017/18.

La llegada de Valverde a Deportivo

En ese 2017, en agosto, tuvo su primera convocatoria a la selección uruguaya para los partidos de Eliminatorias ante Argentina y Paraguay. En ese momento dijo una frase que se recuerda hasta hoy: “No sueño jugar contra Leo Messi, sueño en entrar a la cancha con Suárez y Cavani”.

Frente a la albiceleste no tuvo minutos, pero a los pocos días debutó en Asunción con su recordado gol para el triunfo 2-1. Tenía 19 años. Luego, el volante no quedó en la lista de convocados para el Mundial de Rusia.

El gol en el debut en Paraguay

Volviendo a España, fue un año difícil en el equipo de La Coruña que terminó con el descenso a Segunda. “En el Dépor pasó un año muy complicado, hablábamos a menudo y le decía que estuviese tranquilo porque tarde o temprano iba a volver al Madrid", recordó Forlán.

Pero Valverde cumplió sus metas personales, con 13 partidos como titular para su bienvenida oficial a La Liga, lo que llevó a que el entrenador Julen Lopetegui lo sumara al primer equipo, donde tenía como compañeros a Kroos, su ídolo, como ha reconocido, Modric y Casemiro, con quienes sigue hasta el día de hoy.

Valverde en el Depor

Tras ver el mundial por TV, Fede tuvo su debut oficial en Real Madrid el 23 de octubre de 2018, por la Liga de Campeones, en el Santiago Bernabéu, y con triunfo 2-1 ante Viktoria Pilsen (2-1).

A los pocos días, Lopetegui dejó su cargo y Solari tomó el primer equipo, en el que el uruguayo siguió sumando presencias y minutos. Hasta que en marzo de 2019 el equipo tuvo una crisis, el DT dejó su cargo y volvió Zinedine Zidane.

Hubo dudas sobre el futuro de Valverde con el francés al frente del equipo. Además, sobrevolaba la llegada de Paul Pogba, lo que llevaría a que el exPeñarol fuera cedido.

Pogba nunca llegó y Zizou apostó por el uruguayo, manteniéndolo en el plantel y dándole sus primeros minutos ante Villarreal en la tercera fecha de la actual Liga, hoy detenida por el coronavirus.

AFP

Valverde en Real Madrid

En su primer partido como titular, ante Atlético de Madrid de visita, Fede tuvo una actuación destacada y se ganó el puesto en ocho de los siguientes nueve juegos.

Era como un tanque de oxigeno para Zidane, dice As, al recordar que Kroos, Casemiro y Modric tuvieron descansos, lo que le permitió a Valverde ganar protagonismo. “En un abrir y cerrar de ojos, ya se había ganado a la hinchada, a sus compañeros y al cuerpo técnico”, destaca el diario deportivo.

Forlán también valoró la importancia de conquistar a los hinchas merengues, quizás los hinchas con el paladar más fino del mundo. "Es muy joven, pero ya se ganó el cariño de la afición madridista demostrando un potencial muy grande", dijo el hoy entrenador carbonero.

AFP

Valverde con la pelota

Luego, la historia es conocida hasta el parate por la pandemia. Se convirtió en clave para Zidane, con un partido consagratorio por la final de la Supercopa española en el que vio la roja en al alargue por cortar con una patada una jugada de gol de Atlético que podía darle el triunfo a los colchoneros. El partido terminó 0-0, los merengues ganaron por penales y Valverde fue nombrado MVP de la final.

AFP

La recordada patada de Valverde

Además de su crecimiento deportivo, a lo que se le suma su presencia intocable en el mediocampo de la celeste, con la que jugó la Copa América de Brasil 2019, y un reciente cambio de representantes; en estos cinco años el futbolista pasó de ser aquel juvenil flaquito y con cara de niño a ser un hombre, con más fibra muscular y hoy con barba, que recientemente agrandó su familia al ser padre por primera vez.

Valverde y su hijo Benicio

Tras renovar contrato hasta 2025 a fines de año pasado, con una cláusula “galáctica” de € 750 millones según medios españoles, Valverde cumple ahora sus cinco primeros años en Real Madrid con la sensación de que su historia en los merengues recién comienza y que tiene muchos capítulos por delante.

Real Madrid

Zidane y el aliento a Fede