Dely Valdés y el Loco Abreu, los últimos que desataron la euforia de los hinchas de Nacional

Los hinchas de Nacional agotaron todos los recursos de marketing a fin de mantener viva la esperanza de la vuelta de Luis Suárez al club.

Crearon del hashtag #SuarezaNacional que logró transformarse en Tendencia en Twitter durante dos semanas; se cambiaron la foto de perfil por una del delantero especialmente diseñada que inundó las redes sociales; las miles de máscaras con el rostro de Suárez que llevaron al Gran Parque Central el jueves durante el partido contra Cerrito, más la ilusión que no termina y se renueva cada día hasta que la confirmación se transforme en oficial.

La revolución en el tema Suárez comenzó desde que el futbolista admitió en Referí que le sorprendía que los dirigentes de Nacional no se habían comunicado con él para preguntarle si quería volver, después de quedar libre de Atlético de Madrid.

Suárez durante un clásico en 2006

A raíz de las palabras del jugador y de la movida de la hinchada, el presidente José Fuentes decidió viajar el martes a Madrid y el miércoles se reunió con él. Suárez le pidió dos o tres días para darle una respuesta definitiva. Si se cumplen los plazos, estas horas son cruciales. Este sábado se cumple el tercer día después de la reunión entre el dirigente y el jugador.

La explosión de júbilo que generó la vuelta de Suárez a Nacional no tiene antecedentes. La repercusión de las redes sociales le dio una carácter masivo y mundial, aunque en los últimos años los hinchas de Nacional vivieron con enorme alegría la vuelta de algunos de sus ídolos.

Dely Valdés, al fin

En 2003, después de esperarlo durante 10 años, volvió el panameño Julio Dely Valdés.

El delantero que llegó en silencio a Nacional a principios de 1990, se fue como un ídolo total en 1993, después de convertir 75 goles oficiales con la camiseta tricolor.

En cada período de pases se hablaba de su regreso, mientras jugaba en Cagliari, París Saint-Germain, Real Oviedo y Málaga.

Hasta que el 24 de julio de 2003 decidió retornar con 36 años y cientos de personas concurrieron desde temprano en la mañana al aeropuerto de Carrasco para esperarlo. La idea era acompañarlo en caravana.

Gustavo Munúa, Julio Dely Valdés y Sebastián Abreu

Por un inconveniente en los vuelos, el avión de Dely aterrizó a la hora 16:30 en Carrasco. Los hinchas estuvieron siete horas esperando cantando al ritmo de tamboriles, moviendo sus banderas.

"No fue una decisión fácil. Tenía ofertas para quedarme en España, del Málaga, y de otros equipos. Málaga hizo el intento hasta el final para que yo me quede. Pero me ayudó a venir un proyecto para el futuro que está a punto de concretarse y demás, la posible o ya incorporación al club, de mi hermano Jorge. De mi parte también estaba la ilusión de cumplir el sueño de terminar mi carrera en Nacional", dijo Dely Valdés en una conferencia de prensa en el aeropuerto, frente a una multitud de medios que también lo esperaban.

En la cancha, la participación del panameño no fue la esperada con tantas ansias. Disputó 16 partidos, marcó ocho goles y Nacional perdió la final del Uruguayo con Peñarol. Para la temporada 2004 se retiró.

La vuelta del Loco

Una década más tarde, se vivió una situación similar con Sebastián Abreu. El Loco llegó al club por primera vez en 2001 y regresó en dos ocasiones, en 2003 y en 2004.

Siempre fue figura y marcó goles clásicos. En 2001 fue campeón Uruguayo, en 2003 tuvo un accidentado pasaje porque fue suspendido porque el pase de Cruz Azul a Nacional se dio fuera de tiempo, lo habilitó la Justicia Laboral y fue suspendido definitivamente antes del final del Apertura. Aún así, marcó 8 goles, dos de ellos frente a Peñarol y el equipo fue campeón.

Retornó para el segundo semestre de 2004, se coronó campeón Uruguayo y repitió el título en el Uruguayo Especial 2005. Para la temporada 2005/2006, la del debut de Suárez en Primera, Abreu se fue a Dorados de Culiacán.

Luego de ocho años en el exterior (México, Argentina, Grecia, Israel, España y Brasil), volvió a Nacional en 2013 con la aureola de sus anteriores pasajes, todos exitosos.

En enero de ese año rescindió contrato con Botafogo (le quedaban 18 meses) y firmó con Nacional por dos años con opción a otro. Tenía 36 años.

Abreu y el público que fue a recibirlo en el Parque Central

La presentación fue un domingo 13 de enero (fecha fijada a propósito por el número que siempre utilizó el jugador) en el Gran Parque Central.

Más de 3.000 personas concurrieron al estadio tricolor. Hicieron fila desde muy temprano esperando a que abrieran las puertas y luego coparon la tribuna Delgado.

La presentación fue a la europea. Abreu apareció en la cancha junto a sus hijos, dominó la pelota al tiempo que los hinchas cantaban "olé, olé, olé, Loco, Loco".

"Es un momento especial. Primero porque me lo demostró la gente en estos casi ocho años desde que me fui. Pasaba el tiempo y el cariño aumentaba, eso me da una tranquilidad y una obligación personal, para esperar el momento indicado para llegar", dijo el futbolista a través de los altoparlantes.

Al igual que Dely Valdés, no fue el mejor regreso de Abreu. Al igual que el equipo, su rendimiento no cumplió con las expectativas. A mediados de ese año se fue a préstamo a Rosario Central y retornó a Nacional en 2015, pero como no estaba en los planes del técnico Álvaro Gutiérrez, salió a préstamo al Aucas de Ecuador.

El Chino Recoba

Volvió a los tricolores en setiembre de ese año porque aún tenía contrato. Con Gustavo Munúa como DT jugó nueve partidos, marcó tres goles y se fue al Sol de América en 2016.

En 2003, junto a Abreu en su primera vuelta, volvió a Nacional Fabián O'Neill. En el primer partido que disputaron, contra Miramar Misiones en el Parque Viera, se agotaron las entradas. El retorno de Álvaro Recoba en 2011 fue diferente, porque lo hizo después de jugar en Danubio.

Los últimos dos regresos que más impactaron en los últimos 20 años fueron los de Dely y el Loco, pero nunca hubo una campaña como la que se generó con Suárez.