Desde The Crown hasta una película animada: los rostros del príncipe Felipe en la ficción

Al igual que su vida estuvo marcada por su rol como esposo de la reina Isabel II, de quien era considerado su principal apoyo y compañía, las apariciones en la ficción del duque Felipe de Edimburgo, fallecido este viernes a los 99 años, suelen ser en ese mismo papel. Un rol satelital pero a la vez central dentro de la familia real británica, que ya desde la década de 1980, pero sobre todo en los últimos años, se ha visto en las pantallas, tanto del cine como de la televisión.

Desde películas edulcoradas para televisión hasta una versión animada, pasando por el repaso a lo largo de las décadas planteado por la serie The Crown, el príncipe Felipe ha sido encarnado por actores que van desde un ícono del cine de terror hasta figuras en ascenso del mundo del entretenimiento. Este es un repaso por las versiones ficticias del consorte real, que tendrá una nueva adición a esa lista en la próxima temporada de la serie de Netflix, que comienza a filmarse en julio de este año.

Christopher Lee en Charles & Diana: A royal love story (1982)

Christopher Lee en Charles & Diana: A royal love story

El casamiento entre el Príncipe de Gales y Lady Di en 1981 fue un absoluto fenómeno cultural, que incluso generó dos películas que relataron la relación entre la pareja, que por entonces era vista como un cuento de hadas traído al mundo real, y que con el paso del tiempo se terminó revelando como una pesadilla para todos los involucrados. En la primera de esas dos películas, el legendario Christopher Lee, conocido por su trabajo como uno de los íconos del cine de terror clásico, y en los últimos tiempos por papeles como el del malvado mago Saruman en la trilogía de El Señor de los Anillos, fue el encargado de interpretar al padre del novio, aunque su presencia es escueta en la película: solo tiene presencia en tres planos de esta producción hecha para la televisión estadounidense.

Stewart Granger en The royal romance of Charles and Diana (1982)

Stewart Granger encarnando al príncipe Felipe

La otra versión de ese relato fue británica, aunque también se trató de una producción menor, pero con un nombre integrado por nombres célebres. Olivia de Havilland, por ejemplo, fue la encargada de interpretar a la reina madre, Isabel, mientras que el papel de Felipe fue para el británico Stewart Granger, conocido sobre todo por sus papeles de la década de 1950, como Scaramouche y Las minas del Rey Salomón, donde encarnó al aventurero ficticio Allan Quartermain.

James Cromwell en The Queen (2006)

James Cromwell en The Queen

Ya en el siglo XXI, en 2006 se estrenó esta película, que tiene como guionista a Peter Morgan, que algunos años después sería el responsable de expandir la historia que aquí se cuenta con The Crown. Este filme, protagonizado por Helen Mirren en el rol de Isabel II, y que retrata el impacto de la muerte de Diana en la familia, y sobre todo en la monarca, tiene al estadounidense James Cromwell (conocido por ser el granjero de Babe, el cerdito valiente) en el rol de su esposo. La película estuvo nominada a varios premios Oscar, incluyendo Mejor película.

Matt Smith en The Crown (2016-2017)

Matt Smith fue Felipe en las dos primeras temporadas de The Crown

El actor británico Matt Smith es una figura ascendente dentro de la pantalla. Se hizo conocido en la serie de ciencia ficción de la BBC Doctor Who, y con su trabajo en The Crown se terminó de consolidar, a lo que sumó un rol protagónico en House of the Dragon, la serie derivada de Game of Thrones que se estrenará en 2022. Smith interpretó a Felipe en las dos primeras temporadas de la serie, que retrataron los primeros tiempos de su matrimonio con Isabel, los dilemas personales que le significó abandonar sus títulos y hasta su apellido con su casamiento, y su turbulenta relación con su hijo mayor, Carlos. Smith fue nominado al Emmy por su trabajo.

Tobias Menzies en The Crown (2019-2020)

Tobias Menzies en la temporada 3 de la serie de Netflix

En las temporadas tres y cuatro de la serie, el papel pasó a manos de Tobias Menzies, que encarnó a un Felipe ya maduro, con su habitual humor peculiar y políticamente incorrecto, pero también como uno de los principales soportes para su esposa. Menzies, que estuvo nominado en 2020 al Globo de Oro por su trabajo, dijo que haber interpretado al duque de Edimburgo le permitió entender mejor la dinámica de la familia real y algunas actitudes del esposo de la reina. "Siento que su humor es una forma de expresar su deseo de darle un pequeño sacudón a las estructuras, alterar las cosas. También siento que es un ingrediente importante de su relación con Isabel. La ha ayudado mucho a lo largo de los años tener a alguien que la hace reír, y que se toma las cosas menos en serio a su lado", dijo el actor.

Jonathan Pryce en The Crown (2022)

Jonathan Pryce será el encargado de interpretar al duque en el final de The Crown

En las dos últimas temporadas de The Crown, el rol de Felipe será para Jonathan Pryce, que en los últimos tiempos ha tenido papeles como el del papa Francisco en Los dos papas y el del sacerdote High Sparrow en Game of Thrones. Pryce será el responsable de contar las peripecias de Felipe en las décadas de 1990 y los 2000, en las que la familia real atravesó escándalos como la muerte de Diana, así como la de Margarita, hermana de la reina, y de Isabel, su madre.

Tom Courtenay (voz) en The Queen's Corgi (2019)

La versión animada del duque Felipe en The Queen's Corgi

Esta película animada de origen belga cuenta en clave de humor las aventuras de uno de los perros de la reina, que desde hace décadas pertenecen todos a la raza corgi. Rex, el protagonista, se pierde y debe encontrar el camino de vuelta hasta el palacio real. A lo largo de la película aparece la monarca, que siempre tiene cerca a Felipe, cuya voz está provista por el actor Tom Courtenay.