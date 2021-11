El empuje de la hinchada, las bajas, los debuts y la bronca de Cerrito: sin jugar a nada, Nacional da pelea

Una hora con un jugador de más, una catarata de centros sin sentido y una desordenada acumulación de delanteros tenían a Nacional hecho un manejo de nervios. Impreciso, tibio, desorganizado y previsible, al equipo de Martín Ligüera se le escurría el Clausura, la Anual y el tricampeonato. Entonces, la hinchada se puso el cuadro al hombro. El coro se hizo vendaval y el muro de Cerrito se cayó. Un zurdazo de Leandro Fernández le puso fin a la desesperación y forma a la esperanza. El tricolor ganó 1-0 y sigue en carrera.

La ilusión de conquistar el tricampeonato resiste a las matemáticas pero no tanto al raciocinio. Jugando así, este equipo no puede ganar absolutamente nada. Pero anda en la vuelta en los escritorios de la AUF un reclamo de puntos a Cerro Largo y la paridad del fútbol uruguayo puede sorprender hasta último momento. Mientras, Nacional quedó a tres unidades de Peñarol en el Clausura y a dos en la Anual. El aurinegro juega el lunes contra Cerro Largo al que Nacional alcanzó en el Clausura.

¿Cómo? Sin juego, con dudas y casi que sin alma. Por lo menos hasta que su gente lo despertó.

Hay señales que le dicen a Nacional "este año no está para vos". La lesión de Facundo Píriz en el calentamiento fue una. La de Matías Zunino -tras haber sido el mejor del primer tiempo- otra. Y como si eso no hubiera bastado, llegó la de Santiago Ramírez a los 10' del segundo tiempo. Todas molestias musculares que se suman al desgarro interminable de Mario Risso, a la fractura de mano de Sergio Rochet y a la rotura de tendón de Rafael García.

Ramírez salió sentido

A las lesiones se sumaron dos jugadores que quedaron suspendidos para jugar por la 14ª fecha contra Liverpool en Belvedere: Joaquín Trasante, por una falta totalmente evitable, y Camilo Cándido por raspar a un rival tras ir con la suela arriba.

Diezmado y urgido, Ligüera mandó a la cancha en el entretiempo a Franco Fagúndez, centrodelantero juvenil al que hizo debutar y a los 71' también le dio sus primeros minutos en el club al ex Danubio Juan Manuel Gutiérrez, delantero centro por naturaleza que entró a jugar como una especie de carrilero por izquierda.

Franco Fagúndez salvó el debut

Es que Cerrito quedó con 10 jugadores a los 33' por una expulsión de Julián Perujo, bien decretada por Gustavo Tejera tras revisarla en el VAR, y Nacional buscó en el complemento por la vía de la acumulación de delanteros ser más profundo de lo que fue en el primero donde solo se arrimó con un remate cruzado de Zunino, tras un descuido en el cierre de Matías Velázquez, y un gol de Ramírez, anulado por el VAR por milimétrico fuera de juego.

El equipo terminó jugando con Matías Rodríguez; Armando Méndez, Mathías Laborda, Diego Polenta; Brian Ocampo, Felipe Carballo, Andrés D'Alessando -otra vez de escaso aporte-, Gutiérrez; Fernández, Gonzalo Bergessio y Fagúndez.

Con los extremos lanzados al ataque, el equipo terminó con cinco jugadores estacionados en los últimos metros del campo sin rompimientos por dentro, sin juego asociado, sin circuitos definidos y sin caídas por sorpresa a espacios que nunca supo cómo fabricar.

Lo de "jugando" es un decir porque el equipo se dedicó compulsivamente a tirar pelotas al área y en más de 100 minutos de juego fue incapaz de servirle un balón digno a Bergessio.

Bergessio, mal habilitado

Fue tan así que los centrales Maximiliano Amondarain y Velázquez, y el golero Kevin Larrea tuvieron una tarea trabajosa pero sencilla: despejar y bajar centros. La única acción de riesgo la generó una entrada por sorpresa de Méndez que en lugar de empujar la pelota la topó y la mandó por encima del travesaño.

Kevin Larrea, tarea segura

El único que rompió el molde en Nacional fue Carballo. Intenso, vertical y decidido. La forma en que se tiró a recuperar la pelota que le terminó cayendo servida a la zurda de Fernández para el gol, revela que fue el único jugador que interpretó cómo se tenía que afrontar este partido. Lo suyo fue como un llamado a recuperar la titularidad.

Cerrito se fue con bronca por el gol. A nivel de campo, nada dijo su entrenador Roland Marcenaro al hablar con VTV. Pero después, entrevistado por Universal AM 970 dijo: "La primera sensación es que hay pelota en movimiento cuando D'Alessandro saca el tiro libre que termina en gol". "En la chiquita te cocinan, siempre fue así, pero no me quiero poner a hablar de los jueces, nunca hablo del arbitraje", expresó.

En la cancha, eso determinó que fuera expulsado el suplente Matías Ferreira.

Nacional también protestó lo suyo. Desde Argentina, Diego Latorre tuiteó: "Ah no, el penal que no le cobran a Nacional. Claramente lo tocan abajo a Leandro Fernández. Se fueron a tomar un cafecito los de la cabina del VAR", en referencia a una jugada donde Yonathan Rodríguez tocó levemente de atrás al argentino mientras corría sin realizar un gesto defensivo de querer atacar el balón. Además lo tocó en la espalda y justo ahí Fernández cayó como fulminado. A Tejera seguro se le vino a la mente el penal que el delantero fingió -en modo Oscar- ante Progreso y lo desestimó.

Más allá de estas puntillosas protestas, Nacional se aseguró seguir en la pelea. Pero si nada cambia futbolísticamente ante Liverpool y River Plate, adiós definitivamente al tri.

La ficha

Nacional:

Martín Rodríguez 6

Armando Méndez 5

Mathías Laborda 5

Diego Polenta 4

Camilo Cándido 4

Matías Zunino 6

Diego Rodríguez 4

Joaquín Trasante 4

Santiago Ramírez 5

Leandro Fernández 6

Gonzalo Bergessio 4

DT: Martín Ligüera

Cerrito:

Kevin Larrea 6

Julián Perujo 3

Maximiliano Amondarain 6

Matías Velázquez 7

Alejandro Villoldo 6

Ignacio Avilés 5

Yonathan Rodríguez 6

Juan Manuel Ortiz 5

William Klingender 5

Esteban Da Silva 6

Maximiliano Silvera 5

DT: Roland Marcenaro

Cambios en Nacional: 45' Felipe Carballo (7) x J. Trasante y Franco Fagúndez (5) x M. Zunino, 66' Brian Ocampo (5) x S. Ramírez -lesionado- y Andrés D'Alessandro (4) x D. Rodríguez, 71' Juan Manuel Gutiérrez (5) x C. Cándido

Cambios en Cerrito: 45' Facundo Vega (5) x I. Avilés, 73' Maximiliano Calzada (5) x W. Klingender y Flavio Scarone (5) x J. M. Ortiz, 85' Cristian Cruz x E. Da Silva, 90' Federico Rodríguez x M. Silvera

Cancha: Gran Parque Central

Jueces: Gustavo Tejera, Agustín Berisso, Mathías Muniz. Cuarto: Daniel Rodríguez. VAR: Javier Burgos y Diego Riveiro

Gol: 90' + 3' L. Fernández (N)

Amarillas: 26' J. Trasante (N), 34' Y. Rodríguez (C), 47' C. Cándido (N)

Expulsiones: 33' J. Perujo (N) y 90' + 4' M. Ferreira (C) desde el banco