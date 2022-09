El ganado gordo busca un piso para el precio y cae el valor de exportación

La esperada reactivación de la demanda china por carne vacuna de cara a las compras para Año nuevo no se ha concretado y el mercado del ganado gordo sigue bajo presión. Si bien la caída se ha moderado y los precios buscan su piso, alguna planta propone nuevos ajustes frente a la semana pasada para novillo y vaca.

Todo está muy atado al clima. El grueso de las operaciones se ha dado entre US$ 3,80 y US$ 3,90 por kilo en cuarta balanza para el novillo y US$ 3,60 para la vaca.

Dependiendo de las necesidades, hay alguna planta que paga algún centavo más, contó Christopher Brown, director de Agro Oriental. Alguna otra está planteando algún valor por debajo, pero sin que los productores concreten negocios.

Lentamente se está reactivando la demanda de los frigoríficos. La faena saltó la semana pasada a 44.394 vacunos y fue la más alta desde mediados de junio.

Aún así, setiembre será el tercer mes consecutivo con una faena menor a 200.000 cabezas vacunas.

El mercado quiere rearmarse, aunque la cautela persiste. En el mercado internacional China genera incertidumbre, con una fuerte caída en los valores propuestos, en una semana en que el yuan tocó mínimos históricos frente al dólar.

En una época donde tradicionalmente se daban los picos de demanda, se registra un enfriamiento del país asiático de la mano de factores estrictamente comerciales, sanitarios, económicos y también políticos, como la elección que se dará en octubre en el marco del Congreso del Partido Comunista en China, con la reelección esperada de Xi Jinping. Y a eso se suma una fuerte oferta de Brasil y de otros mercados.

“Para mí es una situación absolutamente coyuntural”, consideró el analista argentino Víctor Tonelli, entrevistado por el programa Tiempo de Cambio de radio Rural, con una mirada optimista para el corto y mediano plazo.

Carlos Pazos

La faena se recuperó.

Este afloje de China empieza a reflejarse con mayor claridad en el precio de exportación publicado por el INAC, que quedó debajo de US$ 5.000 y la semana pasada fue de US$ 4.790 por tonelada.

En los últimos 30 días móviles fue de US$ 4.885, de acuerdo a los datos preliminares del instituto cárnico nacional.

Desde el 26 de marzo el precio de exportación en 30 días móviles no quedaba debajo de US$ 5.000 por tonelada.

Con estos elementos, la Relación Hacienda Exportación (RHE) ha venido ajustando a la baja y la semana pasada mostró una nueva caída, consolidando un gradual descenso a partir del pico histórico registrado en julio.

Otro destaque de la semana fueron las nuevas referencias que surgieron para el mercado de reposición en los remates de Plaza Rural y Pantalla Uruguay, arrastradas por el gordo y bajo la presión por la demora en las lluvias. La perspectiva meteorológica sigue siendo de precipitaciones por debajo de lo normal.

En Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,47, casi 19% menos que en el remate anterior. Esa categoría promedió US$ 2,45 en Pantalla Uruguay, 20% menos que en el remate de agosto. En ambos casos operadores han destacado como positivo el nivel de colocación, arriba de 80%.

La cifra

22,6% aumentó el ingreso de divisas por las exportaciones de carnes en lo que va de 2022, totalizando US$ 2.423 millones.

En lanares se ha dado un freno, con entradas para fines de octubre y cotizaciones que siguen en baja. Los valores para el cordero rondan los US$ 4,30, capones US$ 4,05 y ovejas US$ 3,94.

A pesar del cambio que hubo en el mercado para los ovinos, la faena de la semana pasada volvió a subir. Alcanzó los 26.877 animales y el dato mensual superará al de los últimos dos años para setiembre, unas 115.000 cabezas.

Con el precio de exportación de carne ovina sucedió algo similar que con la carne vacuna. El promedio de los últimos 30 días móviles quedó debajo de US$ 5.000 por primera vez desde el 26 de marzo: US$ 4.884 por tonelada. En el acumulado de 2022 el valor sigue por encima del 2021, US$ 5.179 (suba interanual de 3,7%).