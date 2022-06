El Loco Abreu no consigue buenos resultados como técnico de Paysandú FC

Sebastián "Loco" Abreu sigue al frente de Paysandú FC, equipo de la Primera división amateur (ex Divisional C), pero hasta el momento, no ha logrado los resultados esperados.

Este sábado se disputó la tercera fecha del campeonato y su equipo sigue sin responder en la cancha. Es que empató como local 0-0 ante Colón en el Estadio Artigas de Paysandú, en el cual jugó por primera vez. Por la primera fecha, había jugado como locatario en el Estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó, y allí cayó 1-0 frente a Mar de Fondo. Mientras tanto, la semana pasada visitó en Montevideo a Bella Vista en el Parque Paladino. En esa ocasión, su equipo perdió 2-0 ante los papales. De esta manera y luego de nueve puntos disputados, Paysandú FC y el Loco Abreu consiguieron una sola unidad. La peor noticia para el exgoleador, es que su equipo, además, aún no ha convertido goles en estos primeros tres compromisos jugados. Este es el cuarto club al que dirige el minuano desde que comenzó su carrera como entrenador, luego de haberlo hecho en Santa Tecla de El Salvador, Boston River y Always Ready de Bolivia.