En Defensor también cuestionaron el arbitraje de Fedorczuk

Luego de los reclamos arbitrales del entrenador de Peñarol, Diego Forlán, y de que la directiva aurinegra decidiera pedir audiencia al Colegio de Árbitros, tras la derrota que los aurinegros sufrieron el domingo ante Defensor Sporting, desde el club violeta también hubo cuestionamientos para el juez del partido, Daniel Fedorczuk

El presidente del club del Parque Rodó, Ney Castillo, se manifestó en las redes sociales con un tuit sobre la jugada del primer gol de los mirasoles, en la que los violetas reclamaron fuera de juego.

“No he visto esta imagen circular mucho en las redes”, escribió Castillo este lunes por la mañana, luego de que trascendieran los reclamos aurinegros por la actuación arbitral.

No he visto esta imagen circular mucho en las redes. pic.twitter.com/EDU0iirsxa — Ney Castillo (@NeyCastillo9) February 24, 2020

La imagen que compartió es una captura de la televisación del partido en la que marca con un círculo el fuera de juego.

El partido disputado en el Franzini tuvo reclamos en ambos equipos.

Peñarol cuestionó que no le marcaran dos penales a favor y también la jugada del penal sí decretado en la falta de Gabriel Rojas a Facundo Milán, en el que llegó el gol del triunfo de los locales.

“Creo que primero toca la pelota y después me toca a mí”, manifestó el delantero de Defensor, quien marcó el tanto del 2-1 en el cierre del partido.

Por su parte, Alejandro Orfila, el técnico violeta que tuvo su primer triunfo oficial este domingo, evitó opinar del tema. “Jamás hablo del tema arbitraje, me ha tocado ganar con decisiones arbitrales, me ha tocado perder pero no hablo, trato de enfocarme en mi equipo”, señaló.